Niet alle leerkrachten krijgen tijdens staking doorbetaald

Er komt een einde aan het bezoldigd staken door leraren. Waar er tijdens de onderwijsstakingen in 2018 wel werd doorbetaald, kiezen meerdere Amsterdamse schoolbesturen ervoor om op 15 maart het salaris van stakende leerkrachten in te houden.



Tijdens de onderwijsstaking op 15 maart worden na een actieweek werknemers uit alle ­onderwijssectoren opgeroepen om naar het ­Malieveld in Den Haag te komen. Zo wil de Algemene Onderwijs bond (AOb) samen met de FNV nog vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen duidelijk maken dat er meer geïnvesteerd moet worden in de sector. De bonden eisen een investering van 4 miljard euro voor het hele ­onderwijs, van basisscholen tot universiteiten.



"Ik ga met mijn vuist omhoog op het Malieveld staan," zegt een leerkracht van de Einsteinschool In Amsterdam. "Maar niet alle leerkrachten kunnen zich dat permitteren."



Het schoolbestuur waaronder de basisschool in Nieuw-West en vijftien andere scholen vallen, Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT), betaalt tijdens de stakingsdag niet door. "Voor sommige Amsterdamse leraren is de vraag niet óf ze willen staken, maar of het ­financieel haalbaar is. Dat is niet eerlijk, als ­anderen wel worden doorbetaald."



Uit de stakingskas

In de vergadering van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO), de vereniging van schoolbesturen van primair en speciaal ­onderwijs, is geprobeerd tot een gezamenlijk besluit te komen. De standpunten van de 35 school­besturen die samen 214 basisscholen vertegenwoordigen, liepen echter zo ver uiteen dat er is besloten geen gezamenlijke lijn te trekken.