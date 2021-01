Niet-acute zorgmedewerkers willen ook voorrang bij vaccinatie: ‘Wij staan óók in de frontlinie’

Dat sommige verpleegkundigen zonder vaccinatie toch af en toe op de covidafdelingen staan, is onvermijdelijk. Beeld ANP

‘Overige zorgmedewerkers’, zoals verpleegkundigen die niet op de ic of op covidafdelingen staan, zijn pas vanaf april aan de beurt. Hun collega’s uit de acute zorg krijgen wel voorrang.

“Wij staan óók in de frontlinie,” zegt verpleegkundige van het Amsterdam UMC Annemarie Willems (44). “We moeten - en willen - blijven werken, maar kunnen daarbij geen afstand houden van patiënten. Ik moet wonden verzorgen en mensen wassen. Hoe doe ik dat op anderhalve meter?”

Bovendien staan zij en haar collega’s officieel niet op de covidafdeling, maar, zegt ze: “De realiteit is dat wij daar vaak moeten bijspringen. Omdat onze collega’s de drukte anders simpelweg niet aankunnen.”

Een collega van Willems, die liever anoniem blijft omdat de kwestie gevoelig ligt op het werk: “Toen ik hoorde dat de acute zorg als eerst aan de beurt zou zijn, dacht ik eigenlijk: oh, daar hoor ik ook bij. Ik word wekelijks op de covidafdeling ingezet.”

Uitval

Uitval van personeel heeft al consequenties voor de reguliere zorg, zegt Willems: “Het wordt steeds lastiger die op peil te houden. Veel collega’s zitten langdurig thuis na een coronabesmetting.”

Elise Marijn, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn, bevestigt het beeld van onvrede onder deze groep zorgmedewerkers. “Met de acute zorg is maar 10 procent van het ziekenhuispersoneel gevaccineerd. Overige zorgmedewerkers zijn verbaasd dat ze zo laat aan de beurt zijn ten opzichte van collega’s.” Toch staat ze achter het beleid om kwetsbaren eerst te vaccineren. “Maar daarna meteen deze groep. Die moet dan echt prioriteit krijgen.”

Een woordvoerder van het Amsterdam UMC zegt de teleurstelling te begrijpen, maar er niets aan te kunnen doen. “De overheid bepaalt de volgorde.” Dat sommigen dan zonder vaccinatie toch af en toe op de covidafdelingen zullen staan, is onvermijdelijk. “Tot nu toe gold dat voor iedereen.”

Vaccins over

Omdat er na de vaccinatie van het acute zorgpersoneel wat vaccins over waren, is Willems zelf inmiddels wél gevaccineerd. “Het was: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.” Vrijwel alle collega’s die ondersteunen op de covidafdeling gaven zich op, maar er was niet genoeg voor iedereen. Willems’ anonieme collega werd bijvoorbeeld niet gevaccineerd.

Hugo de Jonge riep werkgevers in de zorgsector dinsdag overigens nog op dat juist niet te doen. Werkgevers hebben zich te houden aan de afgesproken volgorde, aldus de coronaminister, en moeten in de uitnodiging voor vaccinatie niet te ruimhartig zijn naar overig personeel.

Vaccinstrategie

Een woordvoerder van het ministerie van VWS wijst in een reactie op de Kamerbrief die Hugo de Jonge op de nacht van dinsdag op woensdag naar de Kamer stuurde en waarin de vaccinstrategie wordt toegelicht. De zorg staat mede door uitval van personeel onder grote druk, is te lezen in de brief, maar vaccinatie vermindert dat niet direct. Het duurt een aantal weken voor het vaccin werkt. Eerst ouderen vaccineren zal de toestroom naar ziekenhuizen verminderen.

Voor Willems blijft de situatie onbegrijpelijk. “We voelen ons geschoffeerd. Al negen maanden werken we ons in de blubber met gevaar voor onze eigen gezondheid. Maar na een applaus rent eerst de coalitie de kamer uit, en mogen we nu achteraan in de rij gaan staan voor een vaccin. Dat voelt op z’n zachtst gezegd ondankbaar.”