Niet aansprakelijk voor druktechaos? De top van Schiphol moet zich bij de rechtbank melden

Topmanagers van Schiphol moeten zich in juni verantwoorden bij de rechtbank in Haarlem over hun rol bij de druktechaos op de luchthaven vorig jaar. Een groep luchtvaartmaatschappijen wil zo de miljoenenschade die ze hebben geleden, alsnog vergoed krijgen. Schiphol wijst tot nu toe alle aansprakelijkheid af.

De maatschappijen – Ryanair, Norwegian en Vueling – willen over twee weken via een voorlopig getuigenverhoor, waarbij betrokkenen onder ede worden gehoord, achterhalen waarom het vorig jaar helemaal misliep op de luchthaven. De rechtbank heeft hun verzoek voor het verhoor gehonoreerd.

Het gaat daarbij om het operationele management van Schiphol, deels om managers die inmiddels niet meer bij de luchthaven werken. Op basis van de verhoren, waarvoor twee dagen zijn uitgetrokken, worden juridische vervolgstappen bepaald. Los daarvan bereiden ook andere maatschappijen juridische procedures voor, waaronder Easyjet.

Ellenlange wachtrijen

Ze vinden het onbegrijpelijk dat Schiphol alle verantwoordelijkheid afwijst voor de ellenlange wachtrijen die vanaf eind april 2022 ontstonden doordat er veel te weinig beveiligers waren om passagiers en handbagage te controleren. Ondanks allerlei noodmaatregelen, waaronder bonussen voor beveiligers, duurde de chaos het hele jaar.

Schiphol beperkte daarop eenzijdig meermaals het aantal reizigers dat per dag van de luchthaven kon vertrekken. Zo bleven in de zomer dagelijks gemiddeld 13.500 reizigers achter en ging het in september vorig jaar weer mis toen de luchthaven de touwtjes liet vieren. Uiteindelijk hield Schiphol het aantal passagiers tot 15 mei van dit jaar beperkt.

Maatschappijen moesten daardoor soms halsoverkop vluchten verschuiven of zelfs annuleren en passagiers omboeken of hun ticket – inclusief EU-boetes – terugbetalen. Alleen al KLM leed daardoor vorig jaar 75 miljoen euro schade, naast 275 miljoen euro aan gederfde inkomsten doordat ze veel minder tickets kon verkopen. Volgens de maatschappijen ontbreekt een wettelijke basis voor die beperkingen.

“Schiphol weigert aansprakelijkheid te erkennen voor de schade die luchtvaartmaatschappijen vorig jaar hebben geleden door de chaos op Schiphol,” zegt luchtvaartjurist Jochem Croon, die zes maatschappijen bijstaat waaronder de drie die ‘het nu zat zijn’. “Het kan niet zo zijn dat Schiphol dit niet oplost. Interim-topman Ruud Sondag heeft gezegd dat hij de luchthaven weer op orde zal brengen. Maar vervolgens laat hij zijn belangrijkste partners zitten met de schade.”

Andere maatschappijen wel

Volgens Croon heeft het management van de luchthaven gefaald bij zowel de voorbereidingen voor het zomerseizoen van 2022 als bij de aanpak van de wachtrijen die ontstonden. Het steekt de maatschappijen bovendien dat de luchthaven in februari met een aantal concurrenten wel tot een gedeeltelijke schadevergoeding is gekomen: voor de meivakantie en de week van 12 september, toen het opnieuw uit de hand liep.

“Aan een aantal maatschappijen is vorig jaar in twee periodes gevraagd of zij ons wilden helpen door het aantal reizigers te verminderen,” erkent een woordvoerder van Schiphol. “Als ze dat zouden doen, kon er een financiële regeling worden getroffen. Dit is gebeurd bij maatschappijen die de grootste impact konden maken. Of met maatschappijen die vluchten uitvoerden in een tijdblok dat we reizigersaantallen terug moesten brengen.”

Onlangs werd duidelijk dat zo’n akkoord met KLM Groep is gesloten. Easyjet, na KLM en dochter Transavia de nummer drie op Schiphol, laat desgevraagd weten in september voor enkele vluchten te zijn gecompenseerd. “Daar heeft Schiphol ons een aanbod voor gedaan,” zegt topman William Vet van Easyjet Nederland. “Die kosten zijn vergoed. Maar dat waren niet veel vluchten.”

‘Niet aansprakelijk’

De luchthaven is niet van plan compensatie te geven voor de hele periode dat er beperkingen waren aan het aantal passagiers, ook niet aan de maatschappijen die nu deels zijn vergoed. “Wij zijn ervan overtuigd dat we daar juridisch niet voor aansprakelijk zijn,” zegt de luchthavenwoordvoerder. “Er was sprake van overmacht.”

Maar gedupeerde passagiers zijn wel voor een groot deel van die drukteperiode (tussen 23 april en 31 oktober) gecompenseerd voor extra kosten die ze hadden gemaakt en niet door de maatschappijen werden vergoed. Overigens pas nadat de Consumentenbond een massaclaim tegen Schiphol had aangekondigd. Zo’n 6000 reizigers kregen in totaal 5 miljoen euro vergoed.

“Voor reizigers ontstond er zo’n buitengewone situatie doordat ze buiten hun schuld hun vluchten misten,” aldus de Schipholzegsman. “Sommige passagiers zagen hun vakantie in het water vallen. Daar hebben we onze verantwoordelijkheid voor genomen.”

Waarom diezelfde aansprakelijkheid niet voor luchtvaartmaatschappijen geldt? “Dat maatschappijen daar moeite mee hebben, kunnen we ons voorstellen. Daar zullen rechtszaken van komen. Maar juridisch zijn wij niet verantwoordelijk voor de schade die ze hebben geleden.” De luchthaven, die vorig jaar 120 miljoen euro uitgaf aan maatregelen om de crisis aan te pakken, heeft daarvoor ook geen financiële voorziening getroffen.

Gedrag van een monopolist

“Schiphol neemt geen enkele schuld op zich voor de chaos die ze vorig jaar heeft gecreëerd,” zegt voorzitter Marnix Fruitema van branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen Barin. “Afgelopen week hebben ze ons per brief laten weten niet aansprakelijk te zijn voor de oorzaak van de miljoenenschade, die ze ook nog eens onbetekenend noemen.”

“Het is opnieuw het gedrag van een monopolist, die ongetwijfeld miljoenen euro’s heeft uitgegeven aan advies om dit standpunt juridisch af te timmeren. Het is dubieus. We zullen dit aan onze leden doorsturen. Die kunnen individueel bepalen of ze stappen ondernemen.”

Naast Ryanair, Vueling en Norwegian werkt ook Easyjet aan juridische stappen. “Voor de schade die wij hebben geleden gedurende het hele jaar hebben we de aansprakelijkheid aangekaart bij de rechtbank,” zegt topman Vet.

“We hebben aanzienlijke kosten gemaakt, er waren annuleringen, er is reputatieschade. Als de aansprakelijkheid van Schiphol is aangetoond dan zullen we verdere stappen ondernemen. Maar eigenlijk willen we er met de luchthaven uit komen. We staan nog steeds open voor gesprekken.”