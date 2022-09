Nienke Bawa en Bob Kootte, twee reislustige levensgenieters, sprankelden in Colombia – tot het noodlot toesloeg

Nienke Bawa (29) en Bob Kootte (31) stonden vol in het Amsterdamse leven en hielden van al het moois dat de wereld te bieden had. Afgelopen zomer overleed het stel onverwachts tijdens een vakantie in Colombia.

Colombia was het land dat hoog op het lijstje stond van Nienke Bawa en Bob Kootte van te bezoeken landen. Japan stond nummer 1 op de lijst, maar vanwege corona kon die wens niet in vervulling gaan: het land zat nog op slot voor buitenlandse toeristen. Het werd daarom deze zomer Colombia. De prachtige natuur van het Zuid-Amerikaanse land trok de reislustige Nienke Bawa en Bob Kootte, beiden ervaren reizigers.

Alles gedocumenteerd

Kootte had op zijn e-reader de geschiedenis van Colombia gedownload, Bawa had het boek van Tanja Nijmeijer aangeschaft. Het stel verdiepte zich van tevoren altijd goed in een land en zijn cultuur. De reis werd minutieus uitgestippeld en de informatie – de data van de vluchten, af te leggen route, uitgezette tours, geboekte hotels en restaurants en andere activiteiten – zette Bawa in een Excelbestand. “Nienke documenteerde alles,” zegt haar zus Esther Bawa.

Elke vakantie greep Bawa aan om eropuit te trekken. Ze was benieuwd naar verschillende culturen. Zelf was ze op 30 juli 1993 in Culemborg geboren als jongste kind van een Indiase vader en Nederlandse moeder. Ze kreeg de voornamen Nienke Guri Trishna. De Indiase voornamen – Nienkes vader is een Sikh uit India – betekenen ‘wens van God’.

“Ze was een spring-in-’t-veld,” vertelt haar zus. “Een vrolijk kind, empathisch, vol energie en altijd lachend.”

“Een kind dat dansend door het leven ging,” zegt haar vader Nina Bawa. Hij gaf zijn kinderen graag de ruimte, ‘zodat ze hoog kunnen vliegen’. “Al trok ik af en toe aan het touwtje van de vlieger zodat ze de goede richting vlogen.”

Sociaal dier

Bawa ging in 2011 naar de Hotelschool Den Haag, waar ze lid werd van een dispuut. Ze werd een graag geziene gast op borrels. Het credo was al snel: ‘Nienke is binnen, het feest kan beginnen.’

Ze was een sociaal dier, zegt studiegenoot Leonie Idsinga: “Nienke was ongelooflijk geïnteresseerd in andere mensen. Ze stapte altijd als eerste op nieuwe mensen af en had veel vriendinnen.”

Na de hotelschool ging ze in 2016 naar Nyenrode, waar Pien Stolk (28) haar leerde kennen. “Nienke stelde haar hart open. Had enorme energie. Soms hoorde ik achter elkaar ping, ping, ping op mijn telefoon. Dan wist ik meteen dat Nienke het was. Ze was altijd benieuwd hoe het met je ging.”

Ze regelde alles voor haar vrienden: een studentenhuis, interviews voor een baan of nieuwe klanten voor hun onderneming. “Met haar charme kreeg ze alles voor elkaar,” zegt Stolk.

Ook organiseerde ze feesten en regelde kaarten voor concerten van Ed Sheeran, Beyoncé of Marco Borsato. In 2016 had ze kaartjes op de kop getikt voor een concert van Adele. Esther: “Toen zij de tickets in huis had, zei ze: ‘O, by the way, het concert is in Kopenhagen.’ Ze zag nooit beren op de weg.”

Wie op borreltijd bij haar langskwam, kon altijd mee-eten. Haar vader herkent in die gastvrijheid haar Indiase roots. “Ze had een mooie mix van twee werelden: de warmte uit India en de strakheid uit Nederland. Ze was een echte Punjabi. Ze was ondernemend en vooruitstrevend en kon tevens zakelijk zijn.”

Met haar vader ging ze zes weken naar India om familieleden te bezoeken. Nina Bawa: “Nienke had een speciale band met mijn vader, opa India, die inmiddels 94 is. Hij was een internationale hockeyspeler en Nienke hockeyde ook.”

Buitencategorie

In 2018 ging ze bij Friesland Campina werken, om na vier jaar over te stappen naar de multinational Procter & Gamble, waar ze als accountmanager aan de slag ging. Campina stuurde haar nieuwe werkgever een bericht: ‘Lucky you. Zij is een buitencategorie.’

Esther: “Haar sociale skills waren groot. Ze had een enorm netwerk, was gedreven en genereus. Ze wilde voor een groot internationaal merk werken, want het buitenland bleef lonken. Ze was avontuurlijk ingesteld en de wereld lag aan haar voeten,” zegt zus Esther.

Van huis uit leerde ze geen onderscheid te maken tussen mensen. “Een straatmuzikant gaf je geld en de Daklozenkrant kocht je. We leerden oog te hebben voor de medemens,” zegt Esther.

Haar schoonmaakster uit de Filipijnen gaf ze kleren en ze zamelde geld in voor een vluchtelingenkamp waar een vriendin werkte.

Fenomenaal geheugen

In 2017 leerde ze Bob Kootte kennen via een datingsite. De relatie paste als een handschoen. “Het was een gouden koppel, ze hadden dezelfde interesses, waren beiden bourgondiërs, hielden van reizen, lekker eten, feesten en borrels,” zeggen hun vrienden.

Robert Gerrit Kootte, geboren op 15 juni 1991 in Rotterdam als oudste in het gezin van vier kinderen, was een nieuwsgierig kind. “Hij keek wijs uit zijn ogen en wilde de wereld ontdekken,” zegt zijn moeder Jeannie Pleumeekers.

Door zijn leergierigheid was hij al snel het lieverdje van veel leerkrachten. “Hij had een fenomenaal geheugen en kende al op jonge leeftijd de vlaggen van alle landen uit zijn hoofd,” zegt zijn vader Gerrit Kootte. Later zat hij vaak op Wikipedia of in de Bosatlas te lezen.

Hij was heel sociaal ingesteld. Op het Stedelijk Gymnasium in Breda, waar het gezin naar toe was verhuisd, organiseerde hij de galafeesten. Ook deed hij mee aan wiskunde- en debatcompetities.

Kootte wilde na zijn studie economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam het bedrijfsleven in. Zijn vader: “Hij wilde bankier worden en leven als God in Frankrijk en iedereen daarvan laten meegenieten. Investeren in vriendschappen en zijn familie was het belangrijkste in zijn leven.”

Alexander Dijksman en Leonard Spigt zaten met hem in het Rotterdams Studenten Corps (RSC) en woonden in hetzelfde studentenhuis, met veertien jongens en één hond. Ze werden gezworen vrienden.

Viszaak

Kootte was actief lid bij het RSC en organiseerde vele feestjes en barbecues. Dijksman: “Hij stond aan de basis van alles wat leuk was. Als iemand van onze jaarclub er een keer niet bij kon zijn, moest hij zich met een geldige reden afmelden bij Bob. Dat was geen regel van het corps, dat had Bob zelf verzonnen.”

Spigt: “Hij was ook heel zorgzaam voor zijn vrienden en was trots als een ander iets bereikte. We gaven enorm om elkaar,” zegt Spigt.

Tijdens zijn studie werkte Kootte als barkeeper in bar Cambrinus en draaide er oude hits uit de jaren tachtig en negentig: van Madonna tot Oasis en Julio Iglesias. “Hij was daar dol op en schaamde zich er niet voor. Bob bleef altijd zichzelf,” zegt Dijksman.

Ook hield Kootte van lekker eten. “Bob had allerlei bijbaantjes om bijvoorbeeld langoustines en champagne te kunnen bestellen bij de viszaak om de hoek van ons studentenhuis,” zegt Dijksman.

Hij hield lijstjes van sterrenrestaurants bij waar hij graag wilde eten. Zo ontdekte hij een nieuwe sterrenzaak op de Faeröer, de eilandengroep waar hij eens naar toe wilde.

Hij ambieerde een internationale carrière en werkte een jaar in Londen voor de Zwitserse bank UBS. De familie zocht hem daar op. “Voor Moederdag had hij kaarten gekocht voor de musical Mamma Mia!. Ik dacht dat het voor onze moeder was, maar na afloop kon hij al die liedjes zingen. Bob was heel authentiek. Hij was ongegeneerd zichzelf,” zegt zijn zus Marieke.

Kloppende hart van het team

In 2019 maakte hij een overstap naar de internationale bank J.P. Morgan, waar hij als investment banker aan de slag ging. Hij legde de lat hoog en stelde hoge eisen aan zichzelf. “Bob was een keiharde werker en zat altijd als eerste op kantoor,” zeggen zijn collega’s.

Op het werk hield hij de teamgeest hoog. “Hij zorgde voor een goede sfeer, had een enorm gevoel voor humor en genoot ervan als een ander het ook goed deed. Hij was de gangmaker en organiseerde de teamtrips. Bob was het kloppende hart van ons team.”

De liefde voor zijn familie was net zo belangrijk. “Bob wilde dat we altijd op kerst bij elkaar kwamen, elkaar pakjes gaven en gedichten schreven. We vierden elke verjaardag en Bob zorgde ervoor dat iedereen kwam. Jaarlijks deed ons gezin mee aan de wielertour Limburgs Mooiste. Hij was de aanjager en hield van tradities,” zeggen zijn ouders.

Enkele jaren na hun eerste ontmoeting ging het stel samenwonen in de Amsterdamse Rivierenbuurt. De picknicktafel voor hun huis zat ’s zomers vol met buurtgenoten voor een wijntje en een hapje. Het was altijd gezelligheid troef.

Paragliden en salsales

Ook Bawa’s 29ste verjaardag werd eind juli nog uitbundig gevierd. Kort daarna, op 10 augustus, vlogen ze naar Colombia, waar ze tweeënhalve week zouden blijven. De foto’s en filmpjes die ze stuurden naar familie en vrienden toonden hun geluk. “Ze sprankelden samen, reden paard, gingen paragliden, wandelden door de natuur en namen salsales. Het was het paradijs voor hen,” zegt Bobs moeder Jeannie.

Zondagochtend 21 augustus gingen ze naar de markt in Cartagena en aten in een restaurant samen met een ander stel. “Ze hielden van streetfood en lokale hapjes,” zegt Esther.

Die nacht werden ze beiden ziek en de volgende dag belandden ze in het ziekenhuis. Nienke overleed op 23 augustus. Enkele uren later liet ook Bob het leven. Wat de oorzaak van hun overlijden was, is tot op de dag van vandaag nog niet duidelijk.

De laatste dans

Op maandag 5 september werd op een bijeenkomst in Strand Zuid het leven van het stel gevierd. Meer dan 700 mensen woonden dit bij. In een aparte ruimte was een museumpje ingericht met foto’s van het paar en enkele spullen, waaronder de New York Yankees-pet van Nienke en de grote paella-pan van Bob.

Hun lievelingsmuziek werd gedraaid. Toen het Indiase nummer Mundian To Bach Ke van de Brits-Indische rapper Panjabi MC klonk, liep de vader van Nienke naar de kist van zijn dochter en begon daar te dansen. “Het was de laatste dans met mijn dochter,” zegt hij geëmotioneerd.

Nienke en Bob zijn dinsdag 6 september op Zorgvlied samen begraven, gewikkeld in doeken, dicht tegen elkaar aan.

Toxicologisch onderzoek moet opheldering bieden De oorzaak van het overlijden van Nienke Bawa en Bob Kootte in de Colombiaanse stad Cartagena is nog steeds niet bekend. Het OM in Bogota heeft inmiddels een forensisch onderzoek ingesteld. Ook is er een toxicologisch onderzoek gaande dat moet uitwijzen waaraan zij zijn overleden. Wanneer de definitieve rapporten zullen komen, is nog niet bekend. “Tot die tijd blijft het helaas voor ons nog steeds een mysterieuze gebeurtenis,” aldus Jeannie Pleumeekers, moeder van Bob. Bawa en Kootte werden tijdens hun vakantie in Colombia op 22 augustus ziek. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis. Een dag later overleden zij, kort na elkaar.