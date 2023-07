Niemand zei iets toen duidelijk werd dat kinderen werden voorgetrokken

Onderwijsverslaggever Raounak Khaddari hoorde terloops dat een rector op een populaire middelbare school kinderen voortrok. Terwijl de centrale loting er juist is voor gelijkheid.

In Amsterdam moeten kinderen elk jaar loten voor een plek op de middelbare school. Dat gebeurt stadsbreed, zodat ze allemaal evenveel kans hebben op de school van hun voorkeur te komen. De methode lijkt de eerlijkste manier om kinderen gelijke kansen te geven. Toch vloeien er elk jaar weer tranen en zijn ouders verongelijkt, omdat hun geniale kroost slechts op de school van hun derde voorkeur is gekomen. Maar dat terzijde.

Ondanks die loting, worden er kinderen voorgetrokken, ontdekte ik terloops bij het schrijven van een in memoriam.

In gesprekken die ik voerde met nabestaanden en betrokkenen over een overleden schooldirecteur werd het als een heugelijk feit gebracht dat een ‘inspirerende rector’ direct plaatsmaakte voor ‘kinderen die het echt nodig hadden’.

Trapopgang

De buurjongen die in de trapopgang van de rector vertelde dat hij een andere school moest zoeken, de zoon van een kennis die geen aansluiting zou kunnen vinden op de school waarop hij was ingeloot – zij kregen direct een plek op deze middelbare school aangeboden. Een school waar wel meer Amsterdamse kinderen heen zouden willen en waar veel kinderen zelfs al voor een plek op de open dagen bot vangen.

Er klonk nog net geen applaus voor het handelen van de directeur, die plots was overleden. Toch beklijft tussen alle positieve anekdotes de scheefgroei die in stand werd gehouden door deze rector. En door anderen die zich in een positie bevinden waarin zij de probleemgevallen in hun zicht kunnen voortrekken.

We zien namelijk niet iedereen. In de trapopgang van de rector, CEO of bestuurder lopen doorgaans niets dezelfde mensen als in de gemeenschappelijke hal van de glazenwasser, boa of winkelmedewerker. Volwassenen die bepaalde kinderen zien, zien andere kinderen niet. En sommige kinderen worden helemaal niet gezien.

Opstaan

De loting is er juist voor gelijkheid. De loting voorkomt dat maatschappelijke positie een rol speelt bij de plaatsing op middelbare scholen. Het frustreert de eindeloze strijd voor kansengelijkheid als rectoren kinderen in het geniep plekken geven die er eigenlijk niet zijn. We laten kinderen die geen machthebbers om zich heen hebben bungelen, als we zulk handelen prijzen.

Natuurlijk kunnen ouders die het niet eens zijn met de uitslag die aanvechten, tot in de rechtszaal – dat gebeurt jaarlijks. Maar niet iedereen weet de weg naar een advocaat of klimt fier in de pen om bezwaar te maken. Elk jaar is er ook een groep kinderen en ouders waar we niets van horen, de groep die niet direct weet wat er mogelijk is en zich neerlegt bij hun lot(nummer) en na de zomervakantie braaf naar de toegewezen school gaat.

Als iedereen dat zou doen en we bijlessen, culturele uitjes en de voorsprong die kinderen hebben nog voor ze naar basisschool gaan even wegdenken, krijgen alle Amsterdamse kinderen dezelfde kansen.

Waarom zei niemand er wat van toen duidelijk werd dat de buurjongen die slecht had geloot tóch, zo hop voorbij alle andere Amsterdammertjes, een plekje kreeg? Ik kreeg een mail van een vader nadat hij de lovende woorden over de overleden rector had gelezen. Hij had de school tevergeefs benaderd voor een plek. ‘Mijn kind had ‘even’ geen school, maar was niet welkom.’ Zijn kind was geen kennis van de rector.

Raounak Khaddari schrijft voor Het Parool over onderwijs, jongeren en jongvolwassenen.