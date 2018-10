Niemand wil in Zaanstad in dialoog over Zwarte Piet

Het aantal aanmeldingen voor de bijeenkomsten was onvoldoende om nog op een dialoog te kunnen hopen, aldus een woordvoerder van de gemeente.



De gespreksavonden maakten deel uit van de voorbereidingen voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 17 november. In Wormerveer, Assendelft en Zaandam zouden bewoners met elkaar in ­gesprek gaan over de viering van sinterklaas, en de rol daarbij van zijn helper Piet.



"Wij waren vooral nieuwsgierig naar hoe de landelijke discussie hier in Zaanstad wordt beleefd," vertelt de woordvoerder over de gedachte achter de dialoogbijeenkomsten. "Een tweede motief was het bij elkaar brengen van voor- en tegenstanders. Een goed gesprek kan leiden tot meer begrip over en weer."



Opiniepeiling

De slotbijeenkomst op 7 november blijft wel staan. Dan zullen ook de bevindingen bekend worden gemaakt van de andere gesprekken die de komende weken op initiatief van de gemeente worden gehouden. Zo heeft de kinder­ombudsman een reeks ontmoetingen met niet-gelovige kinderen en jonren over hun ideale viering.