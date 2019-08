Niemand wil het Amsterdamse afval hebben

Door de crisis bij vuilverbrander AEB wordt afval uit Amsterdam naar andere gemeenten gereden. In plaatsen als Terneuzen, Lelystad en Lopik worden vraagtekens gezet bij deze export uit de hoofdstad.

Een nationale crisis, zo noemt de Vereniging Afvalbedrijven de situatie die ontstaat door de malheur bij vuilverbrander AEB. Door technische problemen moest AEB sinds 5 juli vier van de zes verbrandingslijnen uitschakelen, waardoor 70 procent van de verbrandingscapaciteit is weggevallen.

Maar AEB verwerkt ruim 15 procent van het nationale afvalaanbod. Rotzooi die normaliter in de ovens van AEB eindigt, moeten nu naar andere verwerkingslocaties door heel Nederland. Dit varieert van de stortplaats in buurgemeente Zaanstad (Nauerna) tot en met een opslagplaats van rioolslib in Terneuzen.

Inwoners van de gemeenten die opgezadeld worden met het Amsterdamse afval staan niet te juichen. Zo kondigde afval- en sloopbedrijf Beelen vorige week aan dat het Amsterdams rioolslib, het residu dat achterblijft na waterzuivering en waarvan dagelijks 250 ton verstookt werd in de ovens van AEB, tijdelijk in Terneuzen te willen opslaan. De fractie Sociaal Terneuzen diende direct raadsvragen in. “Wij vinden het niet zo erg als het om een tijdelijke situatie gaat, maar wat gebeurt er met het slib als AEB failliet gaat en dat spul hier blijft liggen?” vraagt raadslid Jack d’Hooghe zich af. “Bedrijven in Amsterdam maken zich zorgen om stank en ongedierte, hoe is dat hier geregeld?”

In Lopik is Amsterdams rioolslib vooralsnog niet welkom. De gemeente heeft een verzoek ontvangen voor opslag van slib in een bestaand depot, maar wil eerst ‘onderzoeken of dit veilig en verantwoord kan’, aldus een zegsvrouw van het gemeentebestuur. Ook komt er een gesprek met de grondeigenaren rondom het perceel om hun wensen en bedenkingen aan te horen.

Bronnen bij Waternet vrezen dat Lopik domweg geen zin heeft in de aanvoer uit Amsterdam en het verzoek net zo lang vertraagt totdat het tijdelijke slibdepot in het Westelijk Havengebied in Amsterdam gereed is waar 70.000 ton slib gestort kan worden – naar verwachting kan dit half september in gebruik worden genomen.

Diemen vraagt hulp inwoners

Ook in de Wieringermeer en Lelystad, waar stortplaatsen van Afvalzorg zijn waar wekelijks 500 ton Amsterdams bedrijfsafval naartoe wordt gereden, is men bezorgd. Tegenover Omroep Flevoland spreekt wethouder Peter Schot (Lelystad) van een onwenselijke situatie. Hoewel de provincie Flevoland een vergunning heeft afgegeven om 6000 ton bedrijfsafval te storten in de gemeente, dringen partijen in de raad van Lelystad erop aan daarmee te stoppen zodra het afval elders verbrand kan worden.

Buurgemeenten van Amsterdam, zoals Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmermeer en Diemen, zijn eveneens bezorgd. Niet omdat de plaatsen er afval bij krijgen, maar juist omdat deze gemeenten bang zijn dat hun afval niet meer verbrand kan worden bij AEB. Zij zijn klant van de vuilverbranding, maar vrezen dat Amsterdams afval voorrang zal krijgen als de problemen langer duren.

In Diemen adviseert wethouder Jeroen Klaasse zijn bewoners speciale vuilniszakken op te halen op het stadhuis waarmee zij hun afval kunnen scheiden, zodat er minder vuilnis naar AEB hoeft te gaan. “We kunnen allemaal ons steentje bijdragen door zo min mogelijk restafval aan te leveren,” zegt hij tegen de lokale krant Diemer Nieuws. “Plastic en drankenkartons zijn de helft van het volume van het restafval, dus dat geeft snel resultaat.” Zo hoopt Klaasse dat Diemen minder afhankelijk wordt van AEB.

