Niemand wil betalen voor de Amsterdamse afvalcrisis

Het afval in de stad hoopt zich op en het zwartepieten is begonnen. Wie lost het probleem op? Wie betaalt? Nu één schakel in de internationale afvalketen wegvalt, ontstaat een 'nationale crisis'.

Het is te hopen dat de Britten hun afval een tijdje kunnen opslaan, zegt Fons Potters van de Vereniging Afvalbedrijven. "In het beste geval bewaren ze het even, in het slechtste geval wordt het verwerkt in vuilnisbergen," verwacht hij. "Dat is helaas wel schadelijker voor het milieu dan verbranding in Nederland."

De problemen bij de Amsterdamse vuilverbrander AEB, die vanwege noodreparaties vorige week 70 procent van de verbrandingscapaciteit heeft uitgeschakeld, hebben gevolgen van de Amsterdamse straten tot in het buitenland. Huishoudelijk afval is bij AEB nog welkom, bedrijfsafval en grofvuil niet meer. Een nationale afvalcrisis dreigt, waarschuwt de branche.

'Nationale maatregel nodig'

Het heeft allemaal te maken met verbrandingscapaciteit. Vuilnis dat nu niet in Amsterdam kan worden verwerkt, wordt naar de elf overige afvalenergiecentrales in Nederland gereden. AEB neemt normaliter 15 procent van het Nederlandse afval voor zijn rekening. De andere ovens kunnen het niet zomaar verbranden, omdat het Brits afval - 20 procent van de totale capaciteit - het land blijft instromen. Daarom gaat het Amsterdamse afval naar opslagpunten die als buffer dienen.

Dat de afvalketen aan het verstoppen is door de problemen bij AEB, begint ook op straat in Amsterdam merkbaar te worden. Huisvuil wordt nog ingezameld en de gemeente zegt dat de inzameling van grofvuil ook volgens schema verloopt.

Intussen is Renewi, een van de grote verwerkers en tevens importeur van Brits afval, gestopt met het accepteren van grofvuil en hebben twee kleinere lokale bedrijven dit overgenomen. In Oost, op IJburg en in Centrum is het rommeliger dan normaal. Als vuilnis niet wordt opgehaald, wordt er direct troep bijgezet waardoor het nog viezer wordt.

Nationaal probleem

Een nationale maatregel is nodig, zegt de branche. De overige afvalcentrales kunnen het Britse afval niet zomaar weigeren ten gunste van Amsterdams afval, omdat zij dan contractbreuk plegen. Dat kost veel geld en wie betaalt? "Als er een nationaal plafond komt voor de import van Brits afval, ontstaat een overmachtssituatie. Nu is het ieder voor zich," zegt Potters.

De Vereniging Afvalbedrijven stelt dat nu sprake is van een nationaal probleem, omdat overal de opslagcapaciteit vol begint te raken. AEB en zijn eigenaar, de gemeente Amsterdam, steunen de oproep. Zij weigeren vooralsnog om de financiële gevolgen voor de afvalbedrijven te vergoeden. Een importstop is voor hen een gratis oplossing.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is minder enthousiast en kondigt zo'n maatregel nog niet af. Amsterdam moet volgens haar met een oplossing komen. "Met elkaar brengen we nu alle mogelijkheden in kaart."

De rekening komt uiteindelijk bij het milieu. Afval dat in Engeland wordt gestort, veroorzaakt de uitstoot van methaan, een schadelijker broeikasgas dan de rook uit de schoorsteen van AEB.