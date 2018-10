Niemand tevreden nu bankjes Hugo de Grootplein weg zijn

De bezwaarcommisie zei dat men wilde dat er gehandeld werd en dat is gebeurd

Volgens Meijer zijn er inderdaad alcoholisten en junks rondom de bankjes te vinden. "Maar pas in de avond. En trouwens, junks dealen snel. Die zijn zo weer weg."



Afgewezen

Ook Gerda van Veen (73) vindt het een droevige situatie. "Regel daar een alcoholverbod. Ze hebben nu de buurt te pakken, niet de boosdoeners. Ik weet dat het moeilijk is, maar pak nou die verslaafden aan. Niet de ouderen zoals ik."



Ook de kapperszaak, die niet bij naam genoemd wil worden, is niet te spreken over de manier van handelen. Het ging de zaak immers om de overlast, niet de zitplekken. Een bezwaar is afgewezen. Een woordvoerder: "De bezwaarcommisie zei dat men wilde dat er gehandeld werd en dat is gebeurd. Er is nu geen overlast meer."