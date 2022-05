‘Niemand is onvindbaar’: de wereldwijde jacht op het netwerk van Ridouan Taghi

Met de aanhouding van Boris P. in Servië meent justitie opnieuw een sleutelspeler uit de groep rond Ridouan Taghi te hebben opgepakt in het buitenland. Nadat de kopstukken héél lang hun gang konden gaan, hopen de opsporingsdiensten nu een duidelijk signaal af te geven: ‘Niemand is onvindbaar.’

Zelden zal een vermoed crimineel netwerk zo onder de loep zijn genomen als dat van Ridouan Taghi. In uitgebreide organogrammen heeft de recherche de afgelopen jaren niet alleen zijn criminele vrienden tot ver achter de komma beschreven, maar ook zijn familie. Nadat Taghi zelf eerst minutieus was onderzocht, moeten de schema’s óók de misschien wel belangrijker vraag beantwoorden: wie van zijn getrouwen zetten ‘buiten’ het werk voort van de wereldwijd opererende, niets ontziende bende, terwijl Taghi gedetineerd zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught?

Handel liep door

Want met de aanhouding van Taghi in Dubai in 2019 was diens vermeende organisatie misschien wel onthoofd, maar zeker niet onthand. Zo klonken in de maanden nadien in het criminele milieu geluiden dat in elk geval de drugshandel door de overgebleven leden van de groep gewoon doorliep – waarvoor ook justitie inmiddels sterke aanwijzingen ziet.

Twee gebeurtenissen zorgden ervoor dat de overgebleven delen van de vermoede criminele organisatie van Taghi vól in de zoeklichten kwamen van de opsporingsinstanties. De eerste gebeurtenis was de ontmanteling van de versleutelde berichtenservice Sky ECC. Die dienst was populair onder criminelen omdat ze daarmee in staat waren onbespied te communiceren – lange tijd althans. In februari vorig jaar slaagden techneuten er echter in de dienst te kraken. Wekenlang lazen de opsporingsdiensten live mee met de berichten die criminelen elkaar stuurden. Daarnaast was een goudmijn aan oude berichten terug te halen. Die gingen in sommige gevallen terug tot 2018. In totaal werden tachtig miljoen berichten onderschept.

De tweede veelbetekenende gebeurtenis is de moord op Peter R. de Vries, vier maanden later midden in de Amsterdamse Leidsebuurt. Tot op de dag van vandaag is het leidende scenario bij justitie en politie dat De Vries is vermoord vanwege zijn rol als vertrouwenspersoon van Nabil B., kroongetuige in het Marengoproces. Eerder waren ook al B.’s broer Redouan en zijn advocaat Derk Wiersum om het leven gebracht.

Met de moord op De Vries werd volgens de opsporingsdiensten, kortom in één klap duidelijk dat de overblijfselen van de groep-Taghi nog steeds bereid en in staat waren om ernstig geweld te organiseren. Geweld, bovendien, dat de samenleving ernstig ontwricht. Langzaam drong de beklemmende gedachte door: hier is geen sprake meer van georganiseerde misdaad, dit is terreur. De aanslag op De Vries kon het Marengoproces niet inhoudelijk beïnvloeden. De kroongetuige had zijn verklaringen op het moment van de moord immers lang en breed afgelegd en oeverloos herhaald en uitgediept. Daarnaast lag er al overstelpend bewijs tegen Taghi cum suis uit onderschepte communicatie. Dat in ogenschouw nemende, viel de moord op Peter R. de Vries niet anders te kwalificeren dan als opnieuw een poging de Nederlandse maatschappij uit het lood te slaan.

Buitenlandse samenwerking

Het beeld dat de groep-Taghi in staat was tot ernstig geweld, kwam ook weer naar voren uit onderschepte communicatie tussen Ridouan Taghi en diens neef én advocaat Youssef Taghi in de EBI in Vught. Daarin werd gesproken over een gewelddadige uitbraak waarbij commando’s moesten worden ingezet.

Een reactie van de staat kon niet uitblijven. Om te voorkomen dat vertrouwelingen van Taghi meer extreem geweld konden organiseren, werd het doel gesteld om de organisatie compleet te ontmantelen. In het project Aanpak Criminele Machtsstructuren (ACM) proberen de opsporingsinstanties inmiddels de lang onderschatte macht van de mondiaal opererende Nederlandse drugssyndicaten te breken.

Nauwgezet is onderzocht wie de belangrijkste overgebleven leden van de groep-Taghi waren, en welke strafrechtelijke stappen tegen hen te nemen viel. Daarvoor werd gekeken naar oude onderzoeken, maar ook naar bijvoorbeeld bewijs in de enorme bergen onderlinge berichten uit de servers van bijvoorbeeld Sky ECC. Omdat veel van de vermoede sleutelspelers zich schuilhielden in het buitenland, begon achter de schermen ook een diplomatiek spel om te zorgen dat buitenlandse diensten hun medewerking verleenden.

Inmiddels heeft dit z’n vruchten afgeworpen. Over de hele wereld zijn getrouwen, zakenpartners en familieleden van Taghi aangehouden. (In bijgaand overzicht beperken we ons tot de vermoede compagnons die na de moord op Peter R. de Vries zijn gearresteerd.) Cruciale spelers die nog wél op vrije voeten zijn, zullen vermoeden dat ze onder een vergrootglas liggen. Daarmee geeft de overheid een duidelijk signaal af. Zo plaatste Andy Kraag, hoofd van de Landelijke Recherche, naar aanleiding van de aanhouding van Najim Z. en Mink Kok in Libanon de veelzeggende tweet: ‘niemand is onvindbaar’.

Na een omvangrijk onderzoek hebben we in nauwe samenwerking met Libanese autoriteiten weer twee misdaadkopstukken aangehouden.



Niemand is onvindbaar.@POL_Lnd_Eenheid@landelijkparket@ministerieJenVhttps://t.co/5gEL8ndDZK — Andy Kraag (@AndyKraag) 2 april 2022

Gerel Palm (39), 8 juli 2021 aangehouden in Brazilië Gerel Palm (39) wordt door opsporingsinstanties beschouwd als een geweldsman van Taghi. Justitie verdenkt hem ervan in september 2015 spyshophouder Ronald Bakker te hebben doodgeschoten. De groep rondom Taghi verweet het slachtoffer dat hij informatie had doorgespeeld aan de politie. De voortvluchtige Palm werd begin 2021 bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn poging Rotterdammers Eduardo ‘Brada’ P. en Shernon B. te liquideren, eind 2016. Beiden raakten zwaargewond, maar hielden zich dood en overleefden. Palm werd in 2017 aangehouden in Suriname, maar wist na twee weken te ontsnappen. Hij is in juli 2021 uiteindelijk opgepakt in een appartement in Barra da Tijuca, een luxe voorstad van Rio de Janeiro.

Raffaele Imperiale (47), 4 augustus 2021 aangehouden in Dubai In de jaren negentig van de vorige eeuw gold Raffaele Imperiale als betrekkelijk anonieme cannabisondernemer uit Amsterdam. Vervolgens groeide de uitbater van coffeeshop Rockland aan de Raadhuisstraat uit tot sleutelspeler in de internationale cocaïnehandel. Volgens justitie bemachtigde hij een leidende rol in de drugshandel van de Camorra in Napels, én ontpopte hij zich als zakenpartner van Ridouan Taghi. Imperiale woont al geruime tijd in Dubai als hij, op 4 augustus 2021, wordt opgepakt in zijn luxe villa – op basis van een Italiaans arrestatiebevel. Imperiale moet nog een oude straf uitzitten. Eind maart is hij uitgeleverd aan Italië.

Gregory F. (49), 18 september 2021 aangehouden op Curaçao Gregory ‘Greg’ F. wordt verdacht van betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel. Hij zou zich voornamelijk in het buitenland hebben beziggehouden met de ‘opzet’: zorgen dat ladingen cocaïne verscheept kunnen worden richting Europa. Hij geldt bovendien als crimineel contact van Ridouan Taghi. In juli 2015 stuurde Taghi hem volgens justitie een bericht na een grote wapenvondst in Nieuwegein. ‘Ja staat overal sir. Grootste wapenvondst ooit, gelukkig niet alles’. Daarnaast is er berichtenverkeer tussen Taghi en F. na de moord op spyshophouder Ronald Bakker op 9 september 2015. Daarin stelt Taghi hem op de hoogte van de moord. F. is op 18 september 2021 in een hotel in Willemstad aangehouden en inmiddels overgebracht naar Nederland.

Jaouad F. (28), 5 oktober 2021 aangehouden in Marokko Jaouad ‘Bolle’ F. is een volle neef van Ridouan Taghi: hij is de oudste zoon van een van diens zussen. Opsporingsdiensten beschouwen hem als naaste vertrouweling van zijn oom. Marokko verdenkt hem van betrokkenheid bij een mislukte liquidatie op rivaal Mustapha F. in Marrakesh in 2017, waarbij de blunderende schutters een zoon van een Marokkaanse onderzoeksrechter doodschoten. In Nederland kwam Jaouad F. samen met vertrouweling Sezer B. in beeld in het onderzoek naar de moord op advocaat van kroongetuige Nabil B. Derk Wiersum. Hij zou, in de voorbereiding van de moord, veelvuldig contact hebben onderhouden met een andere neef van Taghi die de moord op Wiersum zou hebben gecoördineerd. F. werd in oktober vorig jaar door zwaarbewapende eenheden van de Marokkaanse politie opgepakt in kustplaats Tétouan.

Najim Z. (41), 31 maart aangehouden in Libanon Bij hun aanhouding in Beiroet, Libanon, ging de meeste aandacht uit naar oudgediende in de Amsterdamse onderwereld Mink Kok (60), die tegelijkertijd met Najim Z. was aangehouden. Kok was dit keer echter bijvangst. Met de arrestatie van Z. menen de opsporingsdiensten een belangrijke financiële man van Taghi te hebben opgepakt. Hij wordt gelinkt aan transporten van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam werden onderschept. Justitie denkt veel bewijs in handen te hebben. Dat komt onder meer uit berichtenverkeer uit de computerservers van Sky ECC.