Nicole Zandee nieuwe hoofdofficier van justitie

Zij volgt Theo Hofstee op, die begin deze maand lid is geworden van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Zandee begint op 1 april.



Zandee (1961) is nu nog hoofdofficier van het parket Oost-Brabant. Daarvoor had ze diezelfde functie Oost-Nederland en Roermond en was ze officier in Breda en Brabant.



De eerste vrouwelijke hoofdofficier van Amsteram studeerde in de stad en deed haar eerste werkervaring op als gerechtssecretaris bij de rechtbank.



Klikken

In een van haar laatste grote interviews als hoofdofficier van Oost-Brabant zei ze dat de mentaliteit van mensen in het Zuiden een groot maatschappelijk probleem is. 'Er wordt niet geklikt,' zei ze tegen Opportuun, het magazine van het Openbaar Ministerie. "Men pikt graag een graantje mee en men belt niet met de politie als er een probleem is met criminelen.'



Wat dat betreft kan Zandee haar lol op in Amsterdam, waar het steeds problematischer is dat cruciale delen van de (Marokkaanse) gemeenschap weigeren te praten over bijvoorbeeld liquidaties, zoals recent geregeld aan de orde kwam.



