Nico ter Linden (1936-2018): Alles voor de boodschap van God

Nico ter Linden ging als jonge knul niet naar de kerk. Nooit. Veel liever stond hij op het voetbalveld. Maar plotsklaps, of zoals hij het noemde: 'als donderslag bij heldere hemel', kwam het inzicht, wat misschien zelfs wel een klassieke roeping was.



Dat was halverwege de jaren vijftig, Ter Linden zat net in militaire dienst. "Bedenk goed: ik was voor het eerst van huis," zei hij in 2010 in een interview in Het Parool.



"Er is ooit onderzoek gedaan waaruit bleek dat de indrukwekkendste gebeurtenis in je ­leven niet je huwelijk is, of een scheiding of je eerste kind; nee: voor het eerst echt van huis.