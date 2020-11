Nibud: een op de vijf sociale huurders in Amsterdam zit financieel klem

Beeld Getty Images

Dat blijkt uit onderzoek van Nibud in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Kortom: 42 procent van de sociale huurders, bijna 60.000 huishoudens, zit in een zorgelijke financiële situatie. Zij houden net voldoende geld over en zullen iedere maand voor moeilijke financiële keuzes staan. Het Nibud maakt zich zorgen over huurders met een minimuminkomen in een sociale huurwoning.

De onderzoekers stellen dat de gemeente een uitgebreid minimabeleid heeft en veel geld vrijmaakt om armoede te bestrijden, maar dat het toch niet lukt om deze huishoudens minder financieel kwetsbaar te maken. Met name alleenstaanden met een bijstandsuitkering hebben het moeilijk.

Volgens de directeur van het instituut, Arjan Vliegenthart, gaat het om een landelijk probleem dat gemeenten niet alleen kunnen oplossen. Hij stelt dat meer gemeenten de financiële situatie van hun huurders in kaart moeten brengen. En adviseert om op landelijk niveau te kijken hoe de betaalbaarheid van sociale huur kan worden verbeterd.

Eenmalige verlaging

Landelijk krijgen in 2021 zo’n 260.000 sociale huurders een eenmalige huurverlaging. Het gaat om huurders die weinig verdienen, maar wél een hoge huur betalen. Gemiddeld zijn die huurders straks 40 euro per maand minder kwijt. Volgens Vliegenthart is die huurverlaging zeer wenselijk, maar zal die de financiële situatie van alle Amsterdamse huishoudens niet verbeteren.