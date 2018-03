NIBC, B&S en Alfen deze maand nog naar de beurs

NIBC maakt op 23 maart zijn rentree op de aandelenmarkt in Amsterdam. De huidige eigenaren van de Haagse zakenbank bieden maximaal 30 procent van de aandelen te koop aan.



Bij een introductieprijs tussen de 8,75 en 10,25 euro per aandeel kan de opbrengst van de beursgang oplopen tot 450 miljoen euro.



In totaal komen volgende week ruim 38 miljoen aandelen op de markt, waarvan maximaal 10 procent gereserveerd wordt voor particuliere beleggers in Nederland.



Bij grote belangstelling kunnen de begeleidende banken het aanbod uitbreiden tot bijna 44 miljoen stuks. Het totale prijskaartje voor NIBC komt tussen de 1,3 miljard en 1,5 miljard euro te liggen.



De recente aankondiging dat NIBC na een afwezigheid van negentien jaar terugkeert op het Damrak, is volgens topman Paulus de Wilt positief ontvangen. De beursgang is een "logische volgende stap" in de ontwikkeling van de bank, aldus De Wilt.



NIBC werd in 1945 opgericht als de Nationale Investeringsbank door de Nederlandse regering. De bank moest de wederopbouw na de oorlog helpen financieren.



In 1986 werd de bank naar de beurs gebracht. Die notering werd in 1999 beëindigd, toen NIB Capital, een samenwerking tussen de pensioenbeheerders ABP en PPGM, een meerderheid van de aandelen kreeg.



Sinds 2005 is NIBC in handen van JC Flowers. Die investeerder wilde de bank eigenlijk al in 2007 terugbrengen naar de beurs. Maar de financiële crisis die in dat jaar voor het eerst vat kreeg op de aandelenmarkten, gooide roet in het eten.



Ook een verkoop aan de IJslandse bank Kaupthing ketste af omdat het beursklimaat in rap tempo verslechterde.



B&S

De beursgang van groothandel en distributeur B&S kan tot bijna een half miljard euro opbrengen.



Geïnteresseerde beleggers kunnen zich vanaf dinsdag melden. De inschrijving sluit op 22 maart, een dag later moet de beursnotering een feit zijn.



De huidige eigenaren van B&S willen een kleine 25 miljoen aandelen, ruim 29 procent van het totaal, naar de beurs brengen tegen een introductieprijs van tussen de 14,50 en 17,75 euro per stuk.



Daarmee zou aan het bedrijf als geheel een prijskaartje komen te hangen van tussen de 1,2 miljard en 1,5 miljard euro.



Bij grote belangstelling kan het te verkopen belang oplopen tot 33 procent. Als alle aangeboden stukken worden verkocht komt de opbrengst van de beursgang op maximaal 493 miljoen euro.



Maximaal tien procent van het aanbod wordt gereserveerd voor Nederlandse particuliere beleggers.



B&S levert onder meer etenswaren, cosmetica en drank aan de meeste grote Europese cruiserederijen, maar ook aan legerbases die opereren onder de vlag van de Verenigde Naties en de NAVO.



Het bedrijf koopt verder producten goedkoop in bij grote merkfabrikanten, voor retailers en voordeelketens als Action en Kruidvat.



Alfen

Laadpalenfabrikant Alfen verwacht met zijn beursgang tot wel 147 miljoen euro op te halen.



Geïnteresseerde beleggers kunnen zich tot en met 21 maart melden. Een dag later moet de beursnotering een feit zijn. Het prijskaartje dat aan het bedrijf als geheel wordt gehangen is 225 miljoen tot 300 miljoen euro.



Circa 42,5 procent van de aandelen Alfen wordt in de markt gezet. Dat komt neer op ongeveer 8,5 miljoen aandelen. De prijs van een aandeel ligt tussen 11,25 tot 15 euro per stuk.



Alfen zei eerder dat een beursnotering zal leiden tot extra naamsbekendheid, vooral bij grotere bedrijven die actief zijn in de energietransitie, wat nieuwe kansen biedt.



