NH Media verhuist naar Hilversum

NH Media moet weg uit Slotervaart. Het huidige pand aan de Aletta Jacobslaan waar NH Media met AT5 sinds 2006 in gehuisvest is, staat in een gebied dat wordt herontwikkeld vanaf 2023. NH Media gaat waarschijnlijk naar Hilversum, maar blijft wel samenwerken met AT5. Officieel kan NH Media het besluit nog niet bevestigen. Eerst moet de raad van toezicht en de ondernemersraad haar goedkeuring geven. “Maar het is wel realistisch dat we die kant op gaan,” zegt directeur David Vink.

Grote voordelen

Volgens Vink heeft het nieuwe Hilversumse pand, dat NH Media waarschijnlijk per 1 september 2022 zal betrekken, grote voordelen ten opzichte van het huidige. ‘M’ is een bekend mediagebouw waar eerder de AVRO huisde en nu KRO-NCRV. “Er zijn studio’s aanwezig voor televisie en radio en de benodigde apparatuur.”

De redactie bestaat op dit moment uit 35 journalisten die verspreid over heel Noord-Holland wonen. Daardoor is het minder belangrijk dat de redactie in Amsterdam ligt en kan de nieuwe redactie ook kleiner zijn. “Veel mensen werken nu al vaak vanuit huis, en we denken dat de nieuwe ruimte 60 tot 80 procent van de redactie kan huisvesten.”

Dependances

Vink ziet een toekomst voor zich waarin de omroep een kleinere Amsterdamse dependance deelt met AT5. Ook wil hij naast een hoofdkantoor in Hilversum wellicht meerdere kleinere provinciale dependances in Haarlem en Alkmaar. Op dit moment is AT5 in gesprek met de OBA op het Oosterdokseiland om te onderzoeken of ze kunnen samenwerken en of ze mogelijk daar in kunnen trekken.