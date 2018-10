New York Times onderzoekt de urban jungle op de Wallen

De verslaggever van de gerenommeerde krant vindt het maar gek: Amsterdam geeft niet alleen geld uit om toeristen te trekken, maar ook om ze op te voeden.



De Stoofsteeg

Maar is Amsterdam een urban jungle, zoals ombudsman Arre Zuurmond beweert? Dat wilde de verslaggever wel eens zien.



Hij bezocht de Stoofsteeg, de drukste straat van de Wallen. Het was zaterdagavond, duizenden toeristen gaapten naar de vrouwen achter het raam. Ze trokken zo langzaam door de steeg, dat de verslaggever na een kwartier 50 meter verder was.



Op piekmomenten slenteren er 6000 toeristen per uur door de Stoofsteeg. Vinden we in Amsterdam allang niet meer raar.



Toeristen

De verslaggever sprak een toerist uit Groot-Brittannië die regelmatig goedkoop naar Amsterdam vliegt om bier te drinken met vrienden. 'Dit is niet mijn eerste bezoek aan Amsterdam, en zeker niet mijn laatste,' zei de toerist.



De verslaggever sprak ook een bewoner van de Wallen. Hij had twee bellen op zijn fiets. 'Wanneer ik ring, denken toeristen dat er meerdere fietsers aankomen.'



De verslaggever concludeert: 'Ja, er zijn eeuwenoude grachten in Amsterdam. Er is een historisch centrum. Een bloeiende kunstscene. Maar steeds meer toeristen zitten daar niet op te wachten. Ze roken liever een jointje terwijl ze naar schaarsgeklede vrouwen kijken.'



Lees hier het stuk uit de NY Times: Amsterdam's Plea to Tourists: Visit, but Please Behave Yourselves