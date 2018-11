New York Pizza: waarom mag andere pizzatent wel in De Pijp?

"Ik kon mijn ogen niet geloven," zegt New York Pizza-directeur Philippe Vorst over het moment dat hij door de Albert Cuyp fietste langs Toni Loco, een nieuwe pizzatent in De Pijp.



En dat op nog geen honderd meter van de hoek waar Vorst zelf geen New York Pizza mocht openen. "Dit ging me net iets te ver." Daarom diende hij woensdag bij de gemeente een verzoek tot handhaving in.



Berg advocatenkosten

Stadsdeel Zuid liet Vorst vorig jaar weten dat hij geen vergunning kreeg voor zijn pizzaconcept en ook in aangepaste vorm, met tafeltjes, was de zaak niet welkom op nummer 53. De Raad van State hield daar deze zomer aan vast.



De vergunning werd vervolgens vergeven aan Dunkin' Donuts. De strijd om de plek tegenover de opening van de Noord/Zuidlijn was gestreden, twee jaar betaalde huur en een berg advocatenkosten ten spijt. "Horeca moet voldoen aan het bestemmingsplan, dat dacht ik te doen," zegt Vorst, "maar het liep stuk."



Copy-paste

Dat het nu eenmaal zo werkt kan hij wel verteren, maar opmerkelijk, vindt hij, dat het lijkt alsof iemand anders dat mag doen waar hij werd tegengehouden. "Dit is copy-paste: snelle verkoop van slices om mee te nemen. Zelfs de pizzamaten zijn identiek."



Geen New York Pizza, dan ook geen 'traditionele Italiaanse met moderne twist', vindt de ceo, die op nummer 64 in de Ferdinand Bol wel een vestiging van de pizzaketen kon openen. "Consequent handelen en eenzelfde behandeling als ik heb gekregen."



Glaasje champagne

Fastfood? Geen sprake van, zegt een woordvoerder van Toni Loco, onderdeel van The Entourage group met restaurants als Momo, Izakaya en The Butcher. "We zijn juist een restaurant," zegt ze over de 70 vierkante meter met daarin 30 zitplaatsen.



Een slice meenemen kan, maar het is volgens haar juist de bedoeling dat mensen gezamenlijk en aan een tafeltje een pizza verorberen, bijvoorbeeld met een glaasje champagne. Want dat kun je er ook krijgen.



Vergunning

Daarom is ook een horecavergunning voor een restaurant aangevraagd, terwijl ze in de tussentijd al open zijn gegaan op de vergunning van het Italiaanse restaurant dat werd overgenomen.



Onderdeel van zo'n aanvraag is een bezoekje van iemand van de gemeente, zegt een woordvoerder van stadsdeel Zuid die ook bekend is met het verzoek tot handhaven van Vorst. "Om te controleren of ze wel aan de voorwaarden voldoen." Iets wat dan ook op korte termijn zal gebeuren. "En voldoet het niet? Dan geen vergunning."