New York Pizza mag geen burgers verkopen op CS

Dat heeft de kantonrechter bepaald. Daarmee krijgt verhuurder NS gelijk, die vindt dat het verkopen van hamburgers niet in het bestemmingsplan past. Burgers kunnen reizigers ook wel halen bij de Burger King of Smullers, New York Pizza moet zich gewoon bij de pizza houden.



Maar New York Pizza ziet dat anders. Zij willen op Amsterdam CS net als in een aantal andere filialen de hamburger aan het assortiment toevoegen.



Van een nieuwe winkelformule is volgens de keten geen sprake: de focus blijft liggen op pizza's en producten die daar bij horen. Daarmee zegt New York Pizza gewoon binnen de lijntjes van het contract te blijven.



Prominente plek

Maar de rechter ziet dat anders. Een hamburger is duidelijk geen 'aanverwant product', zoals in het bestemmingsplan wel is toegestaan. Bovendien wil New York Pizza de tekst 'Pizza Pasta Burger' gebruiken op de counter, wat volgens de rechter de burger een prominente plek geeft in het assortiment.



Het is niet voor het eerst dat de rechter er aan te pas moet komen om over de plannen van New York Pizza te oordelen. De pizzaketen wilde graag een filiaal openen in de Ferdinand Bolstraat, maar werd geweigerd omdat daar volgens het stadsdeel geen plek meer is voor fastfood. New York Pizza meende echter een 'restaurant' te zijn, al besliste de Raad van State uiteindelijk anders.