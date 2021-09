New York Pizza kijkt verder dan Nederland en koopt Duitse pizzaketen

New York Pizza bracht de pizzaslice naar Nederland. Beeld Getty Images

De franchiseorganisatie had al twee vestigingen bij de oosterburen; daar komen er door de overname 32 bij. Financiële details over de deal zijn niet bekendgemaakt.

Eind juni werd New York Pizza nog grotendeels verkocht aan het Noorse conglomeraat Orkla. De Noren namen een belang van 75 procent in de keten, die daarmee een waarde heeft van 145 miljoen euro. De verkopende eigenaren hielden 25 procent in handen.

236 vestigingen

New York Pizza werd in 1993 opgericht door de Amsterdamse broers Max en Philippe Vorst en studievriend Richard Abram. Tijdens een bezoek aan New York ontdekten ze de toen in Nederland onbekende markt voor pizzaslices. Na een afstudeerscriptie over dat onderwerp zette het trio voor 450.000 gulden (204.000 euro) aan het Amsterdamse Spui hun eerste pizzapuntafhaalrestaurant op. Die vestiging bestaat nog steeds. Om ook ’s avonds en buiten de drukke binnensteden aan de slag te kunnen, richtte de focus zich drie jaar later op bezorging, een markt die tot dan in handen was van pizzeria’s.

Momenteel telt New York Pizza in totaal meer dan 236 vestigingen, exclusief de 32 die het nu overneemt van Stückwerk. Daarvan zitten er 233 in Nederland en één in het Belgische Leuven. Voor het einde van het jaar wil New York Pizza nog vijf zaken openen in België.

New York Pizza verkocht vorig jaar 11,5 miljoen pizza’s en was goed voor een omzet van bijna 55 miljoen euro.