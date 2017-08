New York kijkt nachtburgemeesterschap af van Amsterdam

De stad kwam op het idee door de verschillende Europese steden met een nachtburgemeester, zoals Londen, Berlijn, Parijs en Zurich, schrijft The New York Times.



Maar voorbeeld nummer één is Amsterdam, waar de positie in 2003 werd ingesteld. Sinds 2012 is Mirik Milian de burgemeester van het Amsterdamse nachtleven. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de invoering van 24-uurs horecavergunningen aan clubs in West, om het drukke centrum te verlichten.



De aanstaande 'director of nightlife' van New York moet vooral de kwakkelende poppodia een steuntje in de rug gaan geven. Twintig procent van de kleine concertzalen is de afgelopen 15 jaar gesloten vanwege de hoge huren, geluidsoverlast en problemen met vergunningen.



Naast een nachtburgemeester krijgt de stad ook een twaalfkoppige adviescommissie die zich specifiek gaan ontfermen over het nachtleven in New York.



Burgemeester Bill de Blasio zal ergens in de komende twee maanden bekend maken wie de eerste director of nightlife zal worden.