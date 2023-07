New York heeft een loterij voor betaalbare woningen – maar hoe betaalbaar zijn die woningen?

New Yorkers kunnen in een loterij meedingen om een betaalbare woning. Huidige bewoners krijgen voorrang in hun wijk – een luxe, gezien de enorme groep gegadigden. Maar hoe eerlijk is die voorkeursbehandeling? En hoe zit het met de Amsterdamse voorrangsregeling?

Werkloosheid, misdaad, dealers in de portieken. Rond de jaren zestig gold het overwegend zwarte Bedford-Stuyvesant als een achterstandswijk, de even grootschalige als troosteloze flats van de ‘projects’ voorop. En toch groeide ‘Bed-Stuy’ de decennia erna uit tot het hart van de zwarte New Yorkse cultuur. Jay-Z en Lil’ Kim werden er groot, Biggie Smalls brak er door en de eerste film van regisseur Spike Lee speelde er.

Die bloei bleek de opmaat naar een gentrificatieproces waarin ook nieuwkomers een belangrijke rol zouden spelen. Tekenend: het percentage witte inwoners nam tussen 2000 en 2010 toe met 633 procent, de grootste groei van heel New York. Ze kwamen af op de flinke voorraad zandstenen huizen (karakteristiek!) en de locatie in hartje Brooklyn.

De huizenprijzen gingen door het dak. Om de bewoners van de wijk een kans te geven, kregen ze voorrang in de New Yorkse ‘loterij voor betaalbare huizen’. Sinds 1988 moet de helft van deze woningen eerst worden aangeboden aan de lokale bevolking – en niet alleen hier, maar in heel New York. Zo’n programma bestaat inmiddels ook in onder meer San Francisco, Minneapolis en Portland.

Serie Wereldstad Er is geen stad als Amsterdam, maar veel zaken waar wij ons druk om maken, spelen ook elders in de wereld. In de serie Wereldstad onderzoeken we hoe andere steden daarmee omgaan.

Progressief beleid bij uitstek, zou je denken. Maar volgens het Anti-Discrimination Center kent het systeem een weeffout. De ngo spande namens twee (zwarte) New Yorkers een zaak aan om de huidige voorkeursregeling te beëindigen. Want, redeneren ze: uitgerold over héél New York houdt het programma ongelijkheid vooral in stand.

American Dream

New York is het uithangbord van de American Dream. Frank Sinatra zong het al: wie het daar maakt, kan het overal. Maar de een moest voor dat succes flink harder werken dan de ander. ‘Segregatie was niet alleen toegestaan en wijdverspreid in New York, maar werd moedwillig aangemoedigd door de lokale autoriteiten,’ schrijft de Amerikaanse historica Martha Biondi in een onderzoek. In sommige hotels en restaurants op Manhattan hingen begin vorige eeuw bordjes met ‘whites only’.

Ook nu nog is New York zeer gesegregeerd. Onderzoeksinstituut Brookings concludeerde drie jaar geleden dat zwarte en witte mensen in de VS alleen in Milwaukee meer gescheiden leven.

De redenering van het Anti-Discrimination Center is helder: als je huidige bewoners van wijken voorrang geeft, houd je de huidige indeling in stand – de huidige onéérlijke indeling. Witte wijken kennen vaak betere scholen, betere woningen en een betere infrastructuur. De (huidige) witte inwoners hebben een grotere kans om daar via de loterij een plek te bemachtigen, terwijl zwarte New Yorkers enkel voordeel hebben in ‘hun’ minder geliefde wijken. Dus, stelt de Anti-Discrimination Center, kom niet met een algemene voorrangsregeling, maar pas maatwerk toe.

In september komt de zaak voor de rechter, meer dan acht jaar nadat de zaak is aangespannen. Dat het zolang duurde, heeft te maken met verzet van het New Yorkse stadsbestuur, dat het huidige systeem in stand wil houden. Over het waarom geeft de stad geen duidelijke toelichting. Een rapport waarin hoogleraar Andrew Beveridge concludeerde dat het systeem inderdaad oneerlijk werkt, werd (zonder het gewenste effect) opgeborgen in een bureaula.

Grondprijzen

In rechtbankstukken benadrukken de advocaten wel dat het systeem uiteindelijk meer zwarte mensen en latino’s heeft geholpen dan witte mensen. Gertjan Wijburg, onderzoeker aan de Katholieke Universiteit Leuven, heeft wel een idee waarop het advocatenteam doelt: de meeste huizen met een voorrangsregeling worden in de armere wijken aangeboden, waar vaker zwarte mensen wonen. “Het heeft te maken met de grondprijzen,” zegt Wijburg, die onderzoek deed naar de Amerikaanse woningmarkt. “In Manhattan zijn die torenhoog. Ga je bouwen voor de allerarmsten, dan is dat voor investeerders al snel niet rendabel. En het draait bij hen om geld.”

Want het zijn de investeerders die de woningen van de loting neerzetten, in ruil voor belastingvoordelen. Puntje bij paaltje komen er zo inderdaad meer betaalbare woningen in de wijken waar vaker zwarte mensen wonen.

Maar wat is betaalbaar? In de New Yorkse loterij bedragen de huurprijzen tot 30 procent van het inkomen van deelnemers. De inkomensgrens om te kunnen deelnemen ligt hoog, ook voor New Yorkse begrippen: doorgaans mogen mensen meedingen die tot 130 procent van het mediane inkomen in de wijk verdienen.

Lot uit de loterij

Dat zijn zeer, zeer forse salarissen. Neem Bedford-Stuyvesant, waar deze maand bijvoorbeeld vijftien appartementen uit een nieuwbouwcomplex in de loterij beschikbaar kwamen. Eén of twee slaapkamers, pal aan een populaire straat, tegenover een holistische woonwinkel. Inkomens tot 200.000 dollar (180.000 euro) mogen meedingen. Krijgt zo’n huishouden de woning, dan betalen ze 3000 euro per maand.

Goedkoop is het niet, maar alsnog betaalbaarder dan de vrije markt. “Een soort New Yorkse middenhuur,” zegt Wijburg. “Dat trekt vooral yuppen, het is onvergelijkbaar met de traditionele sociale woningbouw.”

Die nogal ruime inkomensgrens leidt tot een flinke pool mensen die kan ‘meespelen’ in de loterij: sinds 2013 werden 25 miljoen aanvragen ingediend voor 40.000 woningen, schreef The New York Times in 2020. Als het aan het Anti-Discrimination Center ligt, worden de kansen voor populaire buurten voortaan gelijkgetrokken (al bestaan er ook voorrangsregelingen voor bijvoorbeeld ambtenaren). Of het veel oplevert? Uiteindelijk komen de meeste woningen in de vrije sector beschikbaar, waar de prijzen pas écht hoog zijn. Een ‘betaalbare’ woning blijft een lot uit de loterij.

Voorrangsregeling in Amsterdam De Amsterdamse betaalbare woningen – in de sociale huursector – worden vergeven via een wachtlijst. Jongeren­woningen worden soms wel verloot. Buiten de gemeentegrenzen verdeelt Woningnet – dat de stadsregio Amsterdam als werkgebied heeft – soms ook sociale huurwoningen per loting. Onderzoeker Gertjan Wijburg ziet de New Yorkse loterij voor betaalbare sociale huurwoningen niet als een goed voorbeeld voor Amsterdam. “Als je echt iets voor mensen wilt doen, moet je geld beschikbaar stellen, fondsen. Met de loterij maken ze er in New York haast een show van, terwijl ze er eigenlijk een gebrek aan middelen mee verhullen.” Sinds enkele jaren kent Amsterdam wel de ‘voorrangsregeling voor zittende bewoners’. Om te voorkomen dat ze worden verdreven door nieuw­komers met diepere zakken, kunnen ze voorrang krijgen op nieuwbouw en ‘transformatiecomplexen’ (tot woning verbouwde kantoorcomplexen). De regeling is nog niet op grote schaal toegepast. De Huisvestingsverordening Amsterdam maakt melding van drie projecten, allemaal in Zuidoost. Ook in Noord, bij de NDSM-werf, gaat de voorrangsregeling gelden. Om aanspraak te maken op voorrang moeten mensen het afgelopen decennium ten minste zes jaar onafgebroken in het stadsdeel hebben gewoond. Een kwart van de woningen kan bij de eerste verhuur worden aangewezen voor de voorrangsregeling, waarvan in samenspraak met ontwikkelaars wordt bepaald of die bij een complex wordt ingevoerd.

Over de auteur: Sam de Graaff is buitenlandcoördinator bij Het Parool. Hij schrijft onder meer over de laatste ontwikkelingen in Rusland en Duitsland.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: