Nevenfuncties van nieuwe wethouders na drie maanden vermeld

Rutger Groot Wassink (GroenLinks) tijdens de installatie van nieuwe wethouders en raadsleden in de Amsterdamse gemeenteraad. Beeld Jerry Lampen/ANP

Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente na berichtgeving van AT5, dat hier vragen over had gesteld. In de ‘Gedragscode college van burgemeester en wethouders Amsterdam’ staat specifiek dat nevenfuncties openbaar moeten zijn, zodat burgers dit kunnen controleren, schrijft AT5.

Nu blijkt bijvoorbeeld dat Reinier van Dantzig (D66) de enige aandeelhouder is van Van Dantzig Holding BV en twee appartementen en een winkel verhuurt. Sofyan Mbarki (PvdA) is lid van de Raad van Advies voor de Politieacademie. Melanie van der Horst (D66) is voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam en lid van het stichtingsbestuur bij Waternet.

Ook de nevenfuncties van al zittende wethouders zijn bijgewerkt. Marjolein Moorman (PvdA) is lid en plaatsvervangend voorzitter van Veilig Thuis, en Rutger Groot Wassink (GroenLinks) is betrokken bij een commissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en bij de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: