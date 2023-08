Neurobioloog en triatleet Esther Visser: ‘Mijn collega’s op de universiteit maken grappen over hoeveel ik eet’

De Amsterdamse neurobioloog Esther Visser is postdoc aan de Universiteit van Linköping in Zweden en doet dit weekend mee aan het WK Ironman 70.3 in Lahti, Finland. ‘Voor triatlons en voor onderzoek moet je een lange adem hebben.’

Solliciteren in een stad waar ze nog nooit was geweest, niemand kende en ook de taal niet sprak. Dat deed Esther Visser een jaar terug en nu woont en werkt ze in Linköping, een stad gelegen tussen Stockholm en Göteborg. Aldaar doet ze onderzoek naar compulsief alcohol drinken, wat betekent dat men blijft drinken ondanks de negatieve consequenties.

“Rationeel weten mensen met een verslaving dat het niet goed voor hen is,” zegt ze via Zoom, nog gekleed in trisuit, een triatlonpak waarin je zowel kan zwemmen, hardlopen als fietsen. “En ook dat het implicaties heeft op het sociale of medische vlak; ondanks dat drinken ze toch door. Bij mijn onderzoek, op ratten, kijken we voornamelijk naar de amygdala, de amandelvormige kern die betrokken is bij de regulatie van de emoties. Een bepaald celtype in dit gebied ligt onder dat compulsieve alcohol drinken. Wij onderzoeken waarom die cellen dat doen en hoe ze dit reguleren via epigenetica.”

Waar komt uw fascinatie voor dit onderwerp vandaan?

“De interesse begon tijdens mijn studie, tijdens mijn bachelor heb ik onderzoek naar verslaving gedaan. Bij sommigen zie je dat het goed gaat in de afkickkliniek en soms ook in de periode erna, maar dan hoeft er maar iets te gebeuren, bijvoorbeeld stress of omgevingsfactoren, of er komt een terugval. Ik wil graag uitvinden hoe dat kan.”

U bent in Amsterdam gepromoveerd en had het hier prima voor elkaar.

“Het was echt de drang naar avontuur. Ik wilde graag voor langere tijd in het buitenland wonen en vanuit de VU werkten we samen met deze onderzoeksgroep. Ik gooide een balletje op of het mogelijk was, dat kon, vervolgens heb ik een beurs aangevraagd en nu woon ik hier. En train ik dagelijks voor triatlons.”

U bent geboren onder de rook van het Friese Sloten en schaatste als kind. Dat werd zomers wielrennen, gevolgd door hardlopen waarna zwemmen ook een logische keuze werd.

“Ik heb altijd gedacht dat mensen die een hele triatlon deden toch niet helemaal goed waren. Tot ik er zelf aan begon. Ik kwam erachter dat mensen triatlons combineerden met een gezin, een drukke baan of zoals ik een academische carrière. Het sporten werd echt een uitlaatklep en zeker na een stressvolle dag is er niks fijners om een rondje te gaan lopen om je hoofd leeg te maken.”

NWO-voorzitter Marcel Levi heeft diverse malen, niet tot ieders genoegen, de vergelijking gemaakt tussen wetenschap en topsport.

“Ik denk dat er zeker parallellen te trekken zijn. Voor triatlons en voor onderzoek moet je echt een lange adem hebben, waarbij je doorzettingsvermogen moet hebben en goed met tegenslag moet kunnen omgaan. Maar er is ook een verschil. Bij het sporten gaat het lineair, wat je erin stopt, dat krijg je ook bijna altijd terug. Bij wetenschap is dat niet altijd het geval. Daar ben je bezig op de grens van nieuwe kennis en soms zit de wereld anders in elkaar dan je had gedacht. Voor mij is deze combinatie ideaal en ja, ik moet er zeker dingen voor laten. In dit nieuwe land ken ik mensen van werk en mensen van sport, omdat ik weinig tijd heb voor andere dingen. Met mijn taalcursus Zweeds ben ik inmiddels gestopt omdat ik me de afgelopen maanden volledig heb gericht op het WK Iron Man 70.3 in Latti.”

Wat is er zo leuk aan triatlons?

“Het is boeiend om te ontdekken hoe kneedbaar je lichaam is en hoe je het kan omvormen. Door consistente trainingen heb ik de afgelopen jaren heel veel opgebouwd. Daarnaast zijn de wedstrijden een uitdaging, omdat je jezelf continu voor de gek houdt. Als ik een intervaltraining doe, dan zeg ik tegen mezelf: oké, ik moet acht keer een stuk sprinten, en dan nog een en nog een. Je werkt jezelf erdoorheen. Daarnaast is het mentale spel leuk, omdat je heel sterk moet zijn. Momenteel ben ik heel veel met mijn voeding bezig, want het is gewoon een uitdaging om voldoende te eten. Mijn collega’s hier op de universiteit maken grappen over hoeveel ik eet, maar meestal is dat nog niet genoeg.”

Hoe voelt een mens zich na bijna vier kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen afgesloten door een hele marathon?

“In 2021 deed ik in Almere mijn eerste hele en het was een struggle. Met mijn coach had ik besproken dat een tijd onder de elf uur mogelijk moest zijn en het lopen ging goed tot kilometer 35. Daarna kreeg ik kramp en kwam ik erachter dat ik niet genoeg had gegeten en gedronken. Mijn linkerkuit haakte achter mijn rechtervoet en die laatste meters in centrum van Almere op weg naar de finish waren loodzwaar. Ik probeerde er nog een sprintje uit te persen, maar dat lukte niet voldoende. Ik was heel blij dat het klaar was en toen zag ik mijn tijd: 10.00.34. Natuurlijk was ik trots, maar als je zo dicht bij die tien uur bent, zei ook een stemmetje in mij: het had nog beter gekund.”

Wat is uw verwachting voor dit weekend, tijdens het WK in Lahti?

“Door een ongelukkige fietscrash zes weken geleden waarbij ik een ruggenwervel gebroken heb en een paar ribben gekneusd, heb ik helaas mijn ambitie voor het WK bij moeten stellen. De eerste week heb ik vrijwel volledig horizontaal doorgebracht, en ik ben nu langzaamaan het bewegen en trainen weer aan het oppakken. De gemiddelde hersteltijd is drie maanden, dus eigenlijk zou ik helemaal niet moeten starten. Als mijn lichaam het toelaat, ben ik van plan in ieder geval het zwemonderdeel te doen, maar het gaat niet de wedstrijd worden die ik me ervan had voorgesteld. Echt racen zit er niet in. Pijnlijk na jaren van hard trainen, maar het is wat het is. Ik wil graag de sfeer meemaken en mijn land- en teamgenoten aanmoedigen.”