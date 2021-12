Netjes betaald, toch een parkeerboete: gemeente deelde onterecht bonnen uit tijdens storing

Beeld ANP XTRA

Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. “Maar kennelijk geldt dat niet voor de parkeerbeheerders van Amsterdam,” zegt Amersfoorter Van der Zouw. “Die konden door een storing niet nagaan dat ik gewoon had betaald en gaven me toch maar een bon.”

Van der Zouw noemt het ‘hoogst merkwaardig’ wat hem overkwam nadat hij half november met zijn gezin afreisde naar de IJhallen. “Er leek niets aan de hand: we betaalden bij de automaat, alles leek prima te werken. Puur toevallig hebben we de kwitantie die dag laten printen en meegenomen.”

Dat bleek inderdaad handig, toen enkele dagen later een bekeuring in de brievenbus viel. “We zijn natuurlijk in bezwaar gegaan en hebben het betalingsbewijs ingediend om dat aan te tonen. Gewoon een overijverige beambte, dachten we. Vervolgens kregen we bericht dat we gelijk hadden gekregen naar aanleiding van dat bezwaar. Daarmee zou de kous af zijn voor ons, zou je denken.”

Bon door storing

Maar het vreemdst stond onderin die brief, zag Van der Zouw. De gemeente schreef over de overwegingen om het bezwaar gegrond te verklaren: ‘Op het moment van de controle was er een storing in het parkeersysteem. Daardoor konden wij niet zien of u parkeergeld had betaald en kreeg u een parkeerbon.’

Van der Zouw noemt het de omgekeerde wereld. “Zo hoort het niet te werken in een rechtsstaat, zou je denken. Boetes uitschrijven omdat je niet weet of iemand heeft betaald? Het riep bij mij gelijk de vraag op of dit structureel is. Het gaat mij niet om mijn eigen bon. Het was heel druk bij de IJhallen, hebben al die mensen een bekeuring gekregen? En gaan die wel allemaal in bezwaar?”

Meer bezwaarschriften

De gemeente zit met de kwestie in haar maag. Volgens een woordvoerder was het die dag door een storing bij het Nationaal Parkeerregister (NPR) tussen 8.45 en 11.00 uur niet mogelijk om betaalde parkeergelden direct te controleren: die gegevens kwamen pas later binnen in het NPR.

Voor de parkeercontrole leek het daardoor alsof er niet was betaald en werden er boetes opgelegd, aldus de woordvoerder. “Deze parkeerbonnen zijn op een later tijdstip nog een keer automatisch gecontroleerd, zodat onterechte parkeerbonnen eruit zijn gefilterd. Voor betalingen gedaan aan de parkeerautomaat, werkt de automatische controle niet. Deze betalingen zijn handmatig gecontroleerd. Daardoor bestaat het risico dat een onterechte parkeerbon niet wordt gevonden.”

De woordvoerder benadrukt dat er zeker geen sprake is van een structurele situatie. “Deze brief is nogal onhandig opgesteld. Het is een automatisch gegenereerde brief aan de hand van tekstblokken waarmee geschoven is. Als gevolg van de storing zijn in totaal tien bezwaarschriften ontvangen op deze locatie.”