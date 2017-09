Net sluit zich rond moordenaars Jaïr Wessels

De Amsterdammer was alleen en ongewapend naar Breukelen gekomen

Wessels was al verschillende keren gewaarschuwd over het gevaar te worden vermoord.



Voorzichtig en wantrouwend

Het is nog altijd onbekend met wie Wessels een afspraak had toen hij op de parkeerplaats bij station Breukelen werd neergeschoten. Hoewel Wessels in het criminele milieu de reputatie had zeer voorzichtig en wantrouwend te zijn, kwam hij in zijn gehuurde Volkswagen alleen naar de afspraak en was hij ongewapend. De daders hebben hem daar opgewacht in een Seat.



Op hun vlucht na de aanslag moeten ze zijn gestoord, want ze hebben hun eerste vluchtauto niet in brand kunnen steken - zoals bij liquidaties gebruikelijk om sporen te wissen.



Toen Wessels werd neergeschoten, was hij pas vijf dagen terug van Ibiza. Op dat eiland had hij met vrienden een dure villa gehuurd. De sportieve witte Mercedes AMG met een waarde van meer dan 120.000 euro die hij twee maanden voor de aanslag in Duitsland had gekocht, had hij daar achtergelaten.