Net als The Movies hebben ook andere filmhuizen het zwaar

Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de Amsterdamse filmhuizen vaker dan in gemiddelde junimaanden volledig zijn uitverkocht: de animo voor bioscoopbezoek is er. Het slechte nieuws is dat het overgrote deel van de stoelen uit de verkoop is gehaald om te kunnen voldoen aan de afstandscriteria door corona.

Neem Rialto op de Ceintuurbaan. Naast iedere bezette stoel moeten maar liefst twee stoelen leeg blijven. En zowel vóór als áchter de rijen die in gebruik zijn, mag niemand worden geplaatst. Normaal passen er in de drie zalen van het filmhuis 270 bezoekers, zegt directeur Raymond Walravens. “Nu kunnen we maximaal 61 mensen kwijt. In onze kleinste zaal stopt de kaartverkoop bij dertien verkochte kaartjes. Wij leggen iedere dag geld bij om open te blijven.”

Financiële zorgen

Soortgelijke geluiden klinken bij andere arthouse-bioscopen in de stad. De Uitkijk, het filmhuis op de Prinsegracht met slechts één zaal, heeft grote financiële zorgen, zegt voorzitter Una Jongenelis. “Onze capaciteit is teruggebracht van 85 naar 28. En dat is nog niet eens het ergste: wij zijn zo klein dat er geen drankjes kunnen worden verkocht, onze foyer wordt gebruikt voor mensen die naar de zaal gaan of er weer uit komen. We hebben geen terras dat we kunnen uitbreiden. Dit zijn financieel héél zware tijden voor ons. Nog zo’n jaar overleven we niet.”

Er ging een schok door filmminnend Amsterdam dit weekend toen bleek dat de coronacrisis ook The Movies aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Maar een hele zwik andere bioscopen staat er nauwelijks beter voor dan die oudste bioscoop van Amsterdam aan de Haarlemmerdijk.

Kont niet keren

In het gebrek aan ruimte zit ‘m uiteraard de kneep: een aantal filmhuizen kan zijn kont niet keren. Bioscopen die wat ruimer van opzet zijn, zetten in op restaurant en bar. Studio/K bijvoorbeeld: binnen heeft het arthouse al wat meer ruimte dan andere kleinere bioscopen. Programmeur Sandra Bolz: “We hebben een terras dat ook mensen trekt. Maar desalniettemin is dit een enorme klap voor ons bedrijf.”

Hetzelfde geldt voor FC Hyena in de Aambeeldstraat in Noord. Mededirecteur Lotte Smit zegt relatief vaak films uit te verkopen. “Maar in plaats van 105 stoelen is de capaciteit van onze grote zaal teruggebracht naar 30. In de kleine zaal mogen nog maar 18 mensen in plaats van zestig. We lijden zware verliezen, maar die vangen we op met ons terras. En ons restaurant is tot op zekere hoogte op zichzelf staand: mensen komen daar regelmatig eten zonder dat ze een film gaan zien.”

20 procent bezetting

Zo uitgesproken als de exploitanten van The Movies zijn de andere bioscopen niet. Maar allemaal zitten ze enorm met de handen in het haar. Rialto heeft ongeveer 20 procent van de bezetting in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. “Onder normale omstandigheden hadden we de deuren kunnen sluiten, maar door een regeling van het Filmfonds en de NOW-regeling kunnen we de komende maanden nog door. Wat ons nu ook redt is dat we ons pand in eigen bezit hebben.”

Die mazzel heeft The Movies niet. En ook voor De Uitkijk is de huur als een molensteen om de nek. Volgens Una Jongenelis is met de huisbaas de afspraak gemaakt dat tijdens de maanden dat de bioscoop gedwongen dicht was een deel van de huur werd opgeschort. “Dus nu zijn we nog de huur voor maart en april aan het betalen.”

Privévertoningen

Wellicht wordt het iets beter per 1 juli, als de bioscopen de capaciteit weer wat mogen opvoeren. Bolz van Studio/K: “Dat gaat een beetje meer inkomsten opleveren, hopelijk helpt ons dat.”

De Uitkijk probeert het hoofd boven water te houden door nieuwe dingen te proberen. “We verhuren nu op sommige middagen de zaal aan mensen voor een privévertoning waar mensen uit een gezin of huisgenoten samen heen kunnen. Dat levert meer op dan de zaal ’s middags openen voor drie bezoekers.”