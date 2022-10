Net als haar moeder moet Marijke (45) naar de Kansenbank: ‘Die ene tas maakt een groot verschil’

Marijke Dost en haar moeder Rasidan Mohamed halen elke week een tas met groenten, fruit, wc-papier en andere spullen op bij de Kansenbank. Beeld Eva Plevier

Sparen zit er niet meer in, zegt Marijke Dost (45) resoluut. Dat ze aan het eind van de maand iets overhoudt om opzij te zetten, is een vage herinnering uit een niet eens zo ver verleden, want spaargeld bezat ze heus, ‘maar daar ben ik het afgelopen halfjaar razendsnel doorheen gegaan’. Op de vraag in hoeverre de gestegen kosten van zo ongeveer alles effect hebben op haar leven, is Dost helder: “Ik kan niet meer rondkomen.”

Daarom bezoekt ze elke vrijdag de Kansenbank, een initiatief opgezet in buurthuis De Archipel in Amsterdam-Oost, alwaar hulppakketten met voedsel en spullen worden uitgedeeld aan mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank (zie kader).

Karig inkomen

Dost kent de Kansenbank via haar moeder Rasidan Mohamed (69) die al twee jaar consequent op vrijdag in De Archipel een tas met groenten, fruit, wc-papier en andere spullen ophaalt. Het was vroeger ook geen vetpot maar haar besteedbaar inkomen is nu wel erg karig, zegt Mohamed. Haar man werkte jarenlang bij een verhuisbedrijf en zelf maakte ze elke avond schoon op verschillende adressen.

“We wisselden elkaar af zodat iemand voor de kinderen kon zorgen. We hadden het niet ruim, maar we kwamen rond.” Sinds hun beider pensionering redden ze zich met een krappe beurs, maar met de toegenomen inflatie en fikse prijzen ziet Mohamed haar mogelijkheden zienderogen krimpen. “We moeten ons keer op keer aanpassen,” zegt ze gelaten. “Het hoort blijkbaar bij dit leven.”

Dost: “Ik heb er een dagtaak bijgekregen met het speuren naar aanbiedingen. En dan de energieprijzen die de pan uitrijzen… ik heb de verwarming niet aan en op sommige dagen douche ik niet maar was me met een kommetje gekookt water.”

Haar moeder glimlacht bij de gedachte. “Dat doet me denken aan 1975, toen woonden we in een huis zonder badkamer. Ik waste de kinderen in een tobbe die ik van de buurvrouw leende. Alleen mijn man ging naar het badhuis.”

De basis

Dat haar dochter de Kansenbank sinds kort ook moet bezoeken, maakt Mohamed verdrietig. En ze is niet de enige nieuwkomer. “Er komen steeds meer mensen op het initiatief af. Dat maakt de Kansenbank ook zo belangrijk. We krijgen daar de basis, zoals pasta en wc-papier. Laatst zat er een mooie bloemkool bij, daar was ik heel blij mee.”

Haar dochter: “Die ene tas op vrijdag maakt een groot verschil voor mijn budget, ik kan er toch ongeveer twee à drie dagen van eten. Het wordt steeds drukker en je moet echt op tijd komen, anders vis je misschien achter het net. En dan zijn de gevolgen niet mals.”

Dost werkt normaal als chauffeur, maar zit momenteel in de ziektewet. Ze kampt met een gekneusde rib en een kraakbeenontsteking. “Vijf weken lang hoestte ik aan een stuk door, met die kneuzing als gevolg. Ik moet van de arts nu heel rustig doen, maar dat vind ik moeilijk want ik ben graag in de weer.”

Ze woont samen met haar tienerzoon in Oost, in een huis waar de schimmel in het behang is gekropen. “Ik zou graag verhuizen, maar dit is de woning die we toegewezen kregen toen ik uit de opvang moest.” Daar zat ze met haar kind na de relatie met haar gewelddadige ex. “Lange tijd wilde ik het niet onder ogen zien, maar toen hij mij een hersenschudding bezorgde, besloot ik: dit gaat zo niet langer.”

Echt bed

Een onrustige tijd volgde en dat was lastig voor haar zoon want hij heeft een vorm van autisme en is gebaat bij regelmaat en structuur. “Hij doet het gelukkig hartstikke goed, maar de afgelopen jaren waren geen pretje.”

Ze zou hem graag een echt bed gunnen (hij slaapt op een slaapbank), een kledingkast en een groter bureau, maar dat zijn kosten die ze niet kan maken. Haar moeder wil wel bijspringen, maar worstelt zelf met de aanschaf van hoognodig antiallergiebeddengoed. “Ik ben somber over de toekomst, hoe moet het als de kosten alleen verder blijven stijgen?”

O.v.v. ‘Kansenbank’ kan geld worden overgemaakt op NL30 RABO 0125 9437 33 t.n.v. Stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer. Van het ingezamelde bedrag worden eerst de wensen van Mohamed en Dost verzilverd, het resterende bedrag gaat naar de Kansenbank.

De Kansenbank Tijdens de eerste coronalockdown in het voorjaar van 2020 zag Jasmin Ishaq (32) steeds meer buurtgenoten in de knel komen. Ze startte de Kansenbank in de Indische Buurt, een ‘laagdrempelig, informeel initiatief waar iedereen welkom is’. Ishaq richt zich met name op de mensen die nét iets te veel verdienen om in aanmerking te komen voor de voedselbank maar ondertussen nauwelijks boodschappen kunnen doen. “Er is een groep die buiten de boot valt en die mogen we niet vergeten.” Elke vrijdag komen tweehonderdvijftig mensen een tas halen en ‘wekelijks melden meer mensen zich aan’. “Maar het is altijd een speurtocht om aan voldoende producten te komen. Daarom zou het fantastisch zijn als meer mensen en ondernemers ons ondersteunen waar ze kunnen.”