Nesciobrug weken dicht vanwege verzakte weg

Beeld Joris van Gennip

Bij de aanleg van de A10 is op de plek van de Westelijke Merwedekanaaldijk een brugpijler gebouwd. De weg over de dijk is om de pijler heen aangelegd, over de bedding van een sloot die er ooit heeft gelegen. Dat heeft ertoe geleid dat de weg op die plek is gaan verzakken. Zo erg dat reparatie van de rijbaan nu noodzakelijk is. De gemeente gaat de dijk, tussen de A10 ter hoogte van het woonwagenkamp en de grens met Diemen, weer op de oorspronkelijke hoogte brengen en de rijbaan opnieuw asfalteren.

De afsluiting van de Nesciobrug en een deel van de Westelijke Merwedekanaaldijk duurt naar verwachting vier weken. Het verkeer wordt gedurende die tijd omgeleid.

