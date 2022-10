Nesciobrug 4 weken dicht: ‘Nu moet ik super ver omfietsen’

De Nesciobrug gaat een paar weken dicht wegens werkzaamheden. Beeld Joris van Gennip

Het is een behoorlijke klim om de 780 meter lange fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdam Rijnkanaal op te komen. Met een draai fiets je vanuit Diemen steil naar boven, om zo over het kanaal naar het Diemerpark en IJburg te komen.

Groepjes pubers slingeren over het pad. Basisschoolkinderen worden door hun ouders naar boven geduwd. Het uitzicht is de klim waard: onder de brug varen grote schepen het lange kanaal af. Een paar kinderen stoppen om te kijken.

Snelste route

Elke dag maken veel mensen gebruik van de Nesciobrug, de snelste route om in Amsterdam-Oost of IJburg te komen. In de ochtenden rijdt een fietsersfile de burg over, op weg naar werk of school. ’s Middags is de brug ook onderdeel van menig wandelaars- of wielrenrondje.

Maar deze route is de komende weken geen optie meer. De Nesciobrug komt in Diemen uit op de Westelijke Merwedekanaaldijk en die dijk moet opnieuw geasfalteerd worden vanwege verzakking van de weg. De brug zal vanaf 3 oktober gesloten zijn en blijft naar verwachting vier weken dicht.

Omfietsen

Oscar (12) schrikt van het nieuws, hij had het nog niet eerder gehoord. “Ik gebruik deze brug elke dag. Ik woon op IJburg en zit op het St. Nicolaaslyceum in Amsterdam-Zuid. Nu moet ik super ver omfietsen.” Het alternatief is volgens hem de Amsterdamsebrug naar Zeeburg. “Maar dat is minstens 10 minuten langer fietsen.”

“No way dat mijn ouders me gaan brengen met de auto.” Max (15) en Boaz (15) zitten op het Fons Vitae Lyceum en fietsen vaak met een groepje naar school. Ze zouden eventueel met de tram naar school kunnen. “Maar dat duurt langer en we fietsen liever. Dat is beter voor de conditie.” De tocht zal meer tijd nemen dan normaal, maar de jongens zijn niet van plan eerder te vertrekken. “Het lijkt ons een goede reden om te laat te komen.”

Verzakken

Voor Yona (9) geldt het omgekeerde. Hij woont in Amsterdam-Oost, maar zit op IJburg op school. “Gaat de brug dan ook verzakken? Dan wil ik er nu graag af.” Hij kan omfietsen, maar kent de weg niet. Zijn moeder vraagt zich hardop af of ze hem kan gaan brengen met de auto. “Hoe dan? De Piet Heintunnel is ook al dicht.”

Ook voor studenten vormt de afsluiting een probleem. Jona van Enk (21) studeert Bèta-gamma. “Ik fiets praktisch elke dag naar het Amsterdam Science Park.” Hij vindt het jammer, want hij zal nu bijna anderhalf keer zo lang moeten fietsen. “Maar ja, het is niet alsof ze kunnen wachten tot ik uit IJburg verhuis.”