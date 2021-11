Nepgeisha’s en dure sushi: bezoekers woest over Amsterdams festival in Brussel

Beeld Japan Light Festival

Op Facebook regent het klachten over het festival. De beloofde verlichte kersenbloesem bleek uit acht nepbomen met ledlampjes te bestaan, en voor de kraampjes met noedels, ramen en sushi in een hoek van een grote industriële hal vormden zich al snel lange rijen bezoekers die na afloop ook nog eens klaagden over de hoge prijs en de kwaliteit van het voedsel.

Achter het Japan Fair Festival zit het Amsterdamse bedrijf International Sushi Festival van de ondernemers Martijn Enkelaar en Omer Fiaz. Onder die paraplu zit een baaierd aan voedselfestivals met namen als Japan Beach Festival, Asian Streetfood Festival, Sushi & Ramen Festival, Japan Light Festival en Jacuzzi Cinema.

Kersteditie zonder kerstboom

Het is niet voor het eerst dat de organisatoren de verwachtingen niet waarmaken. In 2018 haalde een kersteditie van het Sushi Festival in de NDSM-hal de publiciteit na een stroom van klachten over lange wachtrijen, grote drukte en duur eten. Ook viel het de bezoekers tegen dat er geen kerstversiering in de onverwarmde hal aanwezig was, zelfs geen kerstboom.

In 2015 verkocht Enkelaar met zijn bedrijf Clubbing Island Party vijfhonderd kaarten voor een besloten feest in Ibizastijl op Pampus. Toen duidelijk werd dat de kaarten tegen de afspraken in in de vrije verkoop waren verkocht, trok de eigenaar van het eiland de toestemming in. Daarna mislukte ook een poging om het feest te verplaatsen naar het Forteiland IJmuiden.

Flop

“Dit was een gigantische flop,” schrijft een bezoeker van het Japan Fair Festival. “Gelukkig kun je in Brussel behoorlijk lekker Japans gaan eten voor een fractie van de prijs van de foodtrucks.” Het was de bezoekers niet ontgaan dat het eten werd bereid door Nederlanders. “Dit was even Japans als de Vega Super Mario Smash Burger die je op het festival kon kopen voor 10 euro.”

Een andere bezoeker noemt de reclame voor het festival een wereld van verschil met het uiteindelijke evenement. “Dat rechtvaardigt de prijs van de toegang niet. Binnen een half uur hadden we alles gezien.” Het culturele programma bestond volgens haar uit een dubieuze dans door twee geisha’s die een sterk Europese indruk maakten.

Ontgoocheling

Voor evenementenmanager Jean Vandamme van Tour & Taxis was het gebodene aanleiding om een tweede weekeinde van het festival te schrappen. “De ontgoocheling is groot, niet alleen bij de bezoekers, maar ook bij ons. We hebben veel telefoontjes gekregen. De mensen betaalden 11 euro entree en kregen daar weinig voor terug. Dit was echt ondermaats.”

Op een aparte Facebookpagina met de naam Japan Festival Scam worden in België getuigenissen verzameld om een officiële klacht te kunnen indienen wegens misleiding. Op de pagina zijn ook voorbeelden te zien van negatieve recensies op de verschillende festivalpagina die door de organisatie zijn verwijderd.

Voor de komende maanden staan nog twee edities van Japan Light Festival op de agenda. Volgende maand staat het evenement in Ahoy’ in Rotterdam, mei volgend jaar is Zaanstad aan de beurt. International Sushi Festival was niet bereikbaar voor commentaar.

Onderzoek gestart

De Economische Inspectie in België is naar aanleiding van klachten een onderzoek gestart naar de gang van zaken rond het Japan Fair Festival in Brussel. Dat meldt de Belgische krant De Standaard. Over de inhoud van het onderzoek worden geen mededelingen gedaan.

Namens International Sushi Festival laat Omer Fiaz weten te zijn geschrokken van het bericht. “We zijn geen slechte jongens. Er zit een kern van waarheid in de klachten. Het had beter gemoeten. Maar ik heb ook veel tevreden klanten ontmoet.”

Fiaz laat weten in elk geval aan de slag te willen gaan met de communicatie. “In de uitingen vooraf is een te mooi beeld gepresenteerd. Maar laten we eerlijk zijn, een hamburger van McDonald’s ziet er op de foto ook beter uit dan in het echt.”