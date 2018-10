Nepdealer wijst toeristen op de gevaren

We raden het af, maar als je toch drugs zoekt, vraag het dan aan een taxichauffeur of in een bar én laat het testen

"Want ontraceerbare verkoop brengt veel risico's met zich mee, zegt Simone van Breda van de Bond van Cannabis Detaillisten. In samenwerking met de coffeeshop- en smartshop branche en August de Loor van Adviesbureau Drugs is haar bond twee jaar geleden de campagne 'ignore streetdealers' begonnen.



De initiatiefnemers vinden het tijd voor een opfrissingscampagne. "Het is namelijk vooral tijdens grote festiviteiten in de stad, zoals nu met het Amsterdam Dance Event, dat de straatverkoop toeneemt."



Dat ziet ook de gemeente. Die waarschuwt toeristen met op de grond geschilderde teksten. "Straatdealers zijn actiever in periodes waarin zich veel jonge toeristen in de stad bevinden," zegt een woordvoerder. De Loor vindt dat begrijpelijk.



"Als iets waar behoefte aan is niet centraal wordt geregeld, ontstaat er straathandel. Vaak zijn de drugs dan van slechte kwaliteit en de kans dat iemand wordt beroofd of geïntimideerd tijdens de verkoop is aanzienlijk."



Het liefst ziet het campagneteam toeristen geen harddrugs gebruiken. De Loor: "Het is al uitzonderlijk dat je hier softdrugs mag gebruiken. Waarom zou je daar geen genoegen mee nemen?"