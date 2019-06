Nepagent aangehouden voor diefstal en oplichting

“De recherche had al langere tijd een onderzoek lopen naar deze verdachte, waarin meerdere diefstal- en oplichtingszaken centraal stonden”, aldus de politie. “De verdachte heeft hiermee in ieder geval voor meer dan 7000 euro ondernemers opgelicht en bestolen.”

De verdachte legitimeerde zich telkens met een politielegitimatiebewijs; een zwart mapje met hierin een legitimatiebewijs waarop duidelijk het woord ‘politie’ leesbaar was. Wanneer hij bedrijfspanden bezocht, was dat telkens onder het mom van een zogenaamd politieonderzoek. Zo haalde hij het personeel over om hem geld en apparatuur mee te geven.