Nemo ontslaat 50 medewerkers om coronacrisis hoofd te bieden

Science Museum Nemo. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het museum zegt voor tachtig procent afhankelijk te zijn van eigen inkomsten, waaronder van bezoekers en evenementen. Vorig jaar eindigde Nemo, dat op de tunnelbuizen van de IJtunnel is gebouwd, nog op de vierde plek van de lijst van best bezochte musea in Nederland. Nemo sloot in maart de deuren en ging op 1 juni weer open. Momenteel liggen de bezoekersaantallen vergeleken met voorgaande jaren op minder dan vijftig procent.

“Die halvering geldt ook voor de inkomsten, waardoor we hard worden geraakt en forse bezuinigingen moeten doorvoeren,” aldus Michiel Buchel, directeur van het museum. “De ingreep die nu nodig is, is in het belang van de toekomst van het museum.”

Door de maatregelen zullen 30 van de 104 vaste arbeidsplaatsen verdwijnen, waardoor ongeveer vijftig mensen hun baan verliezen verliezen. Medewerkers met een tijdelijk contract kregen in een eerder stadium al te horen dat die verbintenis niet zou worden verlengd.