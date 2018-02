Nemo krijgt 1 miljoen van BankGiro Loterij

Vorig jaar brachten goklustigen een kleine 67 miljoen in het culturele laatje. De meeste van de 78 organisaties krijgen jaarlijks geld van de kansspelorganisatie, maar dankzij de hogere opbrengst konden vijftien daarvan nu nog eens een extra schenking voor een specifiek project in ontvangst nemen.



Een echte spekkoper is Nemo in Amsterdam, dat ontvangt één miljoen voor een nieuwe tentoonstelling 'Humania' over onderwerpen als lijf, voeding, gezondheid, lifestyle, geheugen, gedrag en verlangens. Directeur Michiel Buchel: "We zijn ontzettend blij met deze extra bijdrage. Hiermee kunnen we de tentoonstelling realiseren en is de grootschalige vernieuwing van Nemo een feit."



Restauratiefonds

En Museum Boijmans Van Beuningen incasseert zelfs anderhalf miljoen voor het trappenhuis in het nieuwe depotgebouw, dat tegelijk een soort museum wordt. Voorts krijgt de Vereniging Rembrandt 500.000 euro extra om een restauratiefonds te beginnen om kleinere musea te helpen met hun restauraties.



"Depotstukken kunnen zo nieuwe iconen voor deze musea worden," is de hoop. De Stichting Werelderfgoed Nederland krijgt 325.000 euro van de loterij om de tien Werelderfgoederen van Unesco in Nederland bekender te maken onder het publiek.