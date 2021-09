Nelson Mandela-monument onthuld in Zuidoost

Burgemeester Femke Halsema onthult het Nelson Mandela gedenkteken in het Nelson Mandelapark in Zuidoost. Beeld ANP

De beeldengroep van zeven gefragmenteerde gezichten verbeeldt de trots en het doorzettingsvermogen van de bewoners van het meest multiculturele stadsdeel van Amsterdam.

Modikaseng liet zich inspireren door het gedachtegoed van de voormalige president en vrijheidsstrijder. De kunstenaar wilde niet nog een standbeeld toevoegen aan de tientallen beelden van de iconische figuur die over de hele wereld al zijn opgetrokken, maar koos voor een verbeelding van de ubuntu-filosofie (“I am because you are”) waarmee Mandela na de afschaffing van de apartheid bouwde aan een nieuw, verenigd Zuid-Afrika.

De kunstenaar zag een parallel tussen de ambities van Mandela met Zuid-Afrika en de manier waarop in het stadsdeel Zuidoost tienduizenden migranten uit alle windstreken van de wereld een gemeenschap vormen. De gezichten van zijn kunstwerk leende hij van zeven bewoners die model staan voor de anonieme bouwers van die gemeenschap. Op het betonnen platform van de beeldengroep staat een citaat van Mandela: “We are human through the humanity of others.”