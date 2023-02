‘Neksteker’ Indische buurt krijgt celstraf van drie jaar

Beeld Joris van Gennip

De veroordeelde man viel op 21 juni 2021 op klaarlichte dag een 36-jarige Amsterdammer ‘zonder aanleiding’ aan. Het incident vond plaats op een speelplein in Amsterdam-Oost in de Indische buurt, waar op dat moment kinderen aanwezig waren. Het slachtoffer hield aan het incident een groot litteken in zijn hals en beschadigde zenuwen rond zijn oog en mond over. ‘Het is onduidelijk of die volledig zullen herstellen,’ aldus het rechtbankverslag.

Uit het psychologisch onderzoek blijkt dat de 22-jarige man een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft. Omdat de veroordeelde zich niks van het incident herinnert, kan niet worden vastgesteld of zijn stoornis daar een rol bij heeft gespeeld. Naast de gevangenisstraf en de GVM is ook een schadevergoeding van ruim 9.000 euro opgelegd.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: