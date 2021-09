Negentig statushouders tijdelijk opgevangen in Stayokay aan de Kloveniersburgwal

De Stayokay-locatie aan de Kloveniersburgwal. Beeld Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

De gemeente schrijft dat Nederlandse asielzoekerscentra vol zitten, ‘terwijl de vluchtelingenstroom op volle gang is’, met name door de komst van Afghaanse evacués. Daarom zijn alle Nederlandse gemeenten gevraagd om mogelijkheden te zoeken. Het Amsterdamse stadsbestuur vindt het ‘vanzelfsprekend’ hierbij te helpen, zo staat in de brief.

“Amsterdam heeft op verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.) gezocht naar locaties om zogenoemde statushouders op te vangen,” laat een woordvoerder weten. “Zij hebben groen licht gekregen om legaal in Nederland te blijven, maar wachten nog op een woning.” Dat proces loopt in veel gevallen grote vertraging op door de crisis op de woningmarkt: alleen al in Amsterdam staan er 3770 ‘nieuwe’ Amsterdammers op de urgentielijst om een woning te krijgen, maar woningcorporaties kunnen dit jaar maar 1970 woningen afleveren.

Tijdelijk

Tijdelijke locaties moeten dit probleem van ‘doorstroom en opvang’ oplossen, aldus de gemeente Amsterdam. Hostelorganisatie Stayokay heeft het pand aan de Kloveniersburgwal, dat door het COA geschikt is bevonden voor de opvang, zelf aangemeld als locatie. Het COA draagt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding, het beheer en de veiligheid in het pand.

De negentig statushouders zullen vanaf woensdag worden opgevangen. Er komen geen gezinnen met kleine kinderen of alleenstaande minderjarigen op de locatie te wonen, aldus de gemeente. In eerste instantie wordt het hostel voor vijf weken gebruikt als opvangplek, met mogelijkheid tot verlenging, zodat kan worden gezocht naar een vervangende locatie.

Een woordvoerder van de gemeente kon nog niet zeggen of er nog meer tijdelijke opvanglocaties in de stad zullen openen.