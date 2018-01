Negen mannen opgepakt voor witwassen buit

De mannen, in de leeftijd van 25 en 37 jaar en afkomstig uit Amsterdam, Rotterdam, Heemskerk, Beverwijk en Velsen, leverden volgens de politie op verschillende plaatsen in Nederland en België geld in dat zeer waarschijnlijk afkomstig was uit gestolen geldkoffers.



Die geldkoffers werden buitgemaakt tijdens een gewapende overval op een geldloper in Purmerend, in december 2016, en een gewapende overval op een geldloper in Heemskerk, in juli 2017.