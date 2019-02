Negen maanden cel voor man die handhavers mishandelde

Aan de mishandeling in Amsterdam ging een schermutseling tussen de broer van de verdachte en de handhavers vooraf. Dat de verdachte klappen uit heeft gedeeld, heeft hij toegegeven. Volgens de verdachte zou een van de handhavers hem echter hebben geprobeerd te slaan, waarop hij reageerde.



De rechtbank vindt deze verklaring niet geloofwaardig, temeer omdat de lezing van de twee slachtoffers en een derde handhaver die van het gevecht getuige was tot in grote detail met elkaar overeenkomt en erop wijst dat de verdachte de eerste klap uitdeelde.



Bovendien is er volgens de rechtbank ook geen sprake geweest van onrechtmatig handelen van de handhavers. 'Dat de man tijdens de schermutseling ook een verwonding opliep is niet gek, nu hij zich uiterst agressief gedroeg en door meerdere opsporingsambtenaren onder controle moest worden gehouden,' aldus de rechtbank.



'Een gat'

De rechtbank achtte het ook bewezen dat dezelfde man vier maanden daarop een man zwaar had mishandeld in een club in Almere. Daar had hij de man 'een gat' in zijn wang gebeten. Hoewel de verdachte ontkent met het incident te maken te hebben gehad, zeiden meerdere getuigen de man te herkennen als de dader.



In de straf weegt mee dat de man al meerdere keren voor een geweldsdelict is veroordeeld en geenverantwoordelijkheid nam voor zijn daden. Bovenop zijn straf moet de man ook een schadevergoeding van in totaal 1300 euro betalen.