Negen maanden cel voor eigenaar spyshop om witwassen

Justitie had het dubbele aantal maanden geëist, maar wilde de oud-eigenaar van One2Spy dan ook vervolgen voor het witwassen van een bedrag dat twee ton hoger ligt dan waarvoor hij nu veroordeeld is.



Die 207.570 euro werd contant gestort op zijn zakelijke en persoonlijke rekeningen, terwijl hij formeel maar ruim vier ton had verdiend met zijn spyshop. Dat geld moest dus wel van misdrijven afkomstig zijn, redeneerde justitie.



Belkaarten

Maar volgens El O. heeft hij gewoon meer verdiend dan in het kasboek is bijgehouden. Hij zou onder meer een hogere omzet hebben gedraaid door de online verkoop van belkaarten. Administratie daarvan ontbreekt alleen, waardoor voor de rechter niet vast te stellen is welk deel van de twee ton daarmee verdiend is, en wat dus witgewassen zou kunnen zijn.



Het witwassen kan daarom alleen worden bewezen in de tijd dat de spyshop aan de Admiraal de Ruijterweg in West al dichtgetimmerd was. De zaak werd in februari 2014 gesloten omdat er volgens justitie op grote schaal gehandeld zou worden in (vuur)wapens. El O. kreeg uiteindelijk vijftien maanden gevangenisstraf voor een klein deel van de verdenkingen.



Gewoonte

Maar terwijl de spyshop dicht was, werden er in een jaar tijd toch tienduizenden euro's op de rekening van El O. en zijn vrouw gestort. Volgens El O. gaat het om spaargeld uit de tijd dat de spyshop nog open was, maar de rechter vindt dat onvoldoende onderbouwd. Bovendien is het bedrag van ruim 71.000 euro zo hoog, dat El O. een gewoonte lijkt te hebben gemaakt van witwassen.



Zijn vrouw, die ook een (kleinere) rol speelde bij het witwassen, krijgt een taakstraf van 160 uur.