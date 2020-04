Negen bruggen tussen Nieuwezijds Voorburgwal en Mercatorplein op de schop

Acht van de negen vaste bruggen op de route tussen Raadhuisstraat tot aan het Mercatorplein zijn honderd jaar oud en worden helemaal vervangen. Beeld Streetview

De gemeente heeft aannemersbedrijven Dura Vermeer en Mobilis geselecteerd om het werk te gaan uitvoeren. Het uiterlijk van de bruggen mag niet veranderen. Het is nog niet bekend welke bruggen het eerst aan de beurt zijn, dat wordt eind dit jaar bepaald.

Het vervangen van de bruggen is onderdeel van het programma Oranje Loper. Dit programma vernieuwt de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein. De bruggen zijn zo’n honderd jaar oud, in slechte staat en dus nodig aan vervanging toe. Ook komt er op straat meer ruimte voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en groen.

‘Niet stilvallen’

Verkeerswethouder Sharon Dijksma zegt het belangrijk te vinden dat ook in deze tijden zoveel mogelijk wordt doorgaan met bouw- en verkeersprojecten in de stad. “Amsterdam moet ook in de toekomst leefbaar en bereikbaar blijven, de ontwikkeling van de stad mag niet stilvallen in deze moeilijke periode. Het aanpakken van de bruggen van de Oranje Loper is hier een heel mooi voorbeeld van.”

De aannemers werken met de gemeente vanaf het begin nauw samen aan het opstellen van het uitvoeringsplan. Dat is bijzonder, omdat een aannemer meestal alleen zorgt voor de uitvoering van een project. Voor deze werkvorm is volgens de gemeente gekozen vanwege de complexiteit van het project: het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van de omgeving tijdens de werkzaamheden.