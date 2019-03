Negen bruggen Centrum tot Mercatorplein vernieuwd

De honderd jaar oude bruggen verkeren in slechte staat maar zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van de westkant van het centrum. Niet eerder werden zoveel bruggen tegelijkertijd aangepakt. De plannen zijn onderdeel van een groter project genaamd Oranje Loper.



De zes bruggen op de Raadhuisstraat en de Rozengracht moeten helemaal vervangen worden. Brug 108 op de De Clerqstraat is na een noodvervanging in 2017 weer in gebruik, maar daarvan moeten de voetpaden en fietspaden nog vernieuwd worden. Het monumentale karakter van alle bruggen blijft behouden.



Erbarmelijke conditie

De planning is om in 2021 met de werkzaamheden te beginnen. De renovatie gaat voor de nodige overlast zorgen. Maar 'met het vervangen van alle bruggen wordt deze belangrijke route weer voor honderd jaar veiliggesteld', aldus wethouder Dijksma (Verkeer) in een persbericht.



Veel Amsterdamse bruggen en kades verkeren in erbarmelijke conditie. Het gaat jaren duren en mogelijk miljarden euro's kosten om de schade te herstellen. De stad zal daar komende jaren ernstige hinder van ondervinden.



Het college heeft de gemeenteraad om 116 miljoen euro gevraagd voor de renovatie. Op 3 april beslist de raad over de plannen.





