Negen aanhoudingen na hevige onrust Molukkenstraat

De jongeren staken vuurwerkbommen af die zorgden voor heftige knallen. Een aantal jongens jutte de rest op om de Molukkenstraat te blokkeren. “Joden, Joden,” werd er door hen geroepen. Zeker 150 agenten en ME’ers waren op de been om de aanstichters in te sluiten.

Er werd stevig gevochten door de relschoppers. Ook gooiden ze stenen naar de politie en molesteerden ze een politiebusje. Door de geweldsincidenten was de Molukkenstraat voor enige tijd afgezet en reed bus 40 om.

Burgemeester Femke Halsema kondigde vanwege de rellen een noodbevel voor het gebied af. In totaal zijn negen aanhoudingen verricht. Na het ingaan van de avondklok en ingrijpen van de politie keerde de rust in de straat weer terug.

In de Molukkenstraat in de Indische Buurt waren rellen. Beeld MAARTEN BRANTE

Het waren vooral jongeren uit de buurt die rondhingen op het kruispunt van de Insulindeweg en de Molukkenstraat. “Gewoon kijken,” zei een jongen eerder. “Je moet oprotten,” zei een andere. De politie sprak aan de lopende band groepjes aan en riep ze op om om 21.00 uur allemaal wel thuis te zijn. De jongens gingen eerst een hoek verderop staan.

West

Ook in West kwamen enkele groepen jongeren bij elkaar, zei een woordvoerder van de politie. “Dat monitoren we ook, maar daar bleef het vooralsnog rustig.”

Op zondag liep de onrust enorm uit de hand. De politie hield 190 relschoppers aan tijdens een uit de hand gelopen demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein in Amsterdam.

Dat was de winkeliers in Oost niet ontgaan. De ramen van café Superette in de Javastraat werden aan het eind van de middag al preventief dichtgetimmerd.

Ook in andere steden was het onrustig. In onder meer Eindhoven, Urk, Roermond, Apeldoorn en vele andere steden moest de politie hard optreden.