Negen aanhoudingen bij Koerdische demonstratie

'Operatie Olijftak'

De duizenden demonstranten vragen aandacht voor het offensief van de Turkse president Erdogan in Afrin, een Koerdische enclave in Syrië. Zijn 'Operatie Olijftak' zou een strijd tegen terroristen zijn, maar mensenrechtenorganisaties meldden inmiddels minstens 20 burgerslachtoffers.



Voorafgaand aan het protest circuleerde in de Turkse gemeenschap een e-mail die massaal werd doorgestuurd naar het stadhuis, met het verzoek het protest te verbieden.



Ook op andere plekken in de wereld wordt gedemonstreerd door Koerden. In Keulen waren zo'n 13.000 Koerden op de been.



