Neergestoken man gaat naar supermarkt aan de Groenhof in Amstelveen

De politie doet onderzoek. Beeld Politie

Dat meldt de politie op Twitter. Vermoedelijk is hij in de buurt neergestoken. De politie weet nog niet wat er is gebeurd en doet onderzoek. Het slachtoffer werd eerst ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel maar is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar getuigen.

De man die bij het steekincident aan de Groenhof in Amstelveen gewond raakte, is overgebracht naar het ziekenhuis. Heeft u iets gezien, gehoord of videobeelden? Neem dan contact op via 0900-8844. pic.twitter.com/Bml1pnGBnn — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 3 oktober 2020