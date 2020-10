Neergeschoten rapper Chrisjeboy vertelt: ‘Ik ben op de grond gevallen en deed of ik dood was’

Chrisjeboy: ‘Ik ben op de grond gevallen en deed of ik dood was.’ Beeld Desiré van den Berg

“Ik had ook dood kunnen zijn. Dan had u nu mijn moeder geïnterviewd,” zegt Chris Gorleku. De rapper, bekend onder zijn artiestennaam Chrisjeboy, werd vorige week maandag om half vier ’s ochtends neergeschoten op de galerij van de flat Kikkenstein in de Bijlmer. “De kogel is dwars door het bot gegaan,” zegt hij terwijl hij de mitella om zijn verbonden linkerarm herschikt. “Ik hoop dat het nog goed komt.”

“Het vuilnis stonk, dus dat ging ik weggooien beneden,” vertelt Chrisjeboy op de bank in zijn woonkamer. ”Op de galerij van de tweede verdieping zag ik twee donkere jongens staan. Ik kende ze niet. Eén had een capuchon op en de ander niet. De jongen met capuchon zei dat ik mee naar beneden moest komen. Dat wilde ik niet. Hij zei: ‘Vandaag is je laatste dag.’ De andere jongen zei niks. Hij keek gewoon en richtte een wapen op mijn hoofd. Ik ging van het ergste uit. Ik dacht echt dat ze me eraf wilden hebben. Toen ben ik gaan praten en heb ik mijn handen naast mijn lichaam omhoog gedaan. Daarop liet de jongen zijn wapen iets zakken en schoot me dwars door mijn arm. Ik ben op de grond gevallen en deed of ik dood was. Daarna ben ik bloedend naar mijn huis gegaan. Ik schreeuwde, waarop uiteindelijk de ambulance is gebeld.”

Peuter Nana

Chrisjeboy is ervan overtuigd dat de schutters iemand anders moesten hebben. “Ik ben op de verkeerde tijd op de verkeerde plek geweest.”

Het is niet de eerste keer dat hij geweld van dichtbij meemaakte in zijn 26-jarige leven. In 2013 hoorde hij ‘een schreeuw als een trompet’. Toen hij over de reling van de flat keek zag hij het driejarige jongetje Nana beneden op straat liggen. De peuter was door een dronken oom van de zesde verdieping naar beneden gegooid. Chrisjeboy heeft het kind nog in zijn armen gehouden en is meegegaan naar het AMC waar het jochie later overleed. In de binnenstraat van de flat waar hij woont werd op 9 mei 2016 een man geliquideerd. En afgelopen juli werd de 19-jarige Miriondy Leuteria, een goede bekende van Chrisjeboy, in Hoofddorp doodgeschoten bij een drugsdeal die draaide om 100 gram hasj. Zelf was hij ook al eens slachtoffer. Een paar jaar terug is hij bij een ruzie tijdens een feest in Zuidoost in zijn been gestoken na een ruzie met een jongen uit een andere buurt. Geweld, zo lijkt het, hoort erbij.

Hij erkent dat hij goed bevriend is met veel jongens die, net als hij, zijn opgegroeid in de K-buurt. Onder hen ook leden van KSB, wat staat voor Kikkenstein Bende. Het feit dat Chrisjeboy en zijn vrienden geregeld voor de flat hangen roept ergernis op. “De politie mag mij en mijn vrienden niet zo,” zegt hij lachend. “Als we voor de deur op straat hangen en er is een nieuwe jongen bij, dan wordt hij direct gefotografeerd zodat ze voortaan weten wie hij is.”

De KSB heeft dan ook een beruchte reputatie. Twee leden zitten al geruime tijd in voorarrest. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij bij de flat Florijn. Daarbij werd vorig jaar de 18-jarige drillrapper Jay Ronne Grootfaam om het leven gebracht met een machete. Aan die steekpartij ging een ruzie in de drillrapscene vooraf tussen de groep FOG uit Venserpolder, en KSB die, naar de postcode van de K-buurt, ook wel wordt aangeduid als 1104. Op straat ging na de dood van Grootfaam het verhaal dat diens naasten 11.000 euro bloedgeld hadden uitgeloofd om hem te wreken.

Drie beschoten woningen

Desondanks wil Chrisjeboy niet speculeren over de motieven van de schutters. “Dat is gevaarlijk. Voor je het weet krijg je weer allemaal verhalen op internet. Ik represent mijn hood. Maar ik ben geen drillrapper. Ik maak hooguit een soort drill-light. Ik sta niet met een masker op andere rappers uit te dagen in mijn clips.”

Pito, een vriend van Chrisjeboy, mengt zich in het gesprek. “In onze wereld is het zo dat als je ruzie hebt met een persoon, je ook ruzie hebt met iedereen om die persoon heen. Verder is dit gewoon een kaulo omgeving. Er wordt hier vaak geschoten en gestoken. Wat Chrisjeboy gebeurd is, kan iedereen gebeuren. Hij is niet de enige.”

Dat is waar. De afgelopen tijd waren er veel schietpartijen in Amsterdam-Zuidoost. Burgemeester Femke Halsema zei maandag bij een bezoek aan drie beschoten woningen in de flat Groeneveen zich ‘heel erg’ zorgen te maken over het vuurwapengeweld (zie kader).

In de Bijlmer blijven dingen niet lang geheim, zeggen beide mannen. Het zal niet lang duren voor rondgaat wie Chrisjeboy hebben neergeschoten. Toch is wraak geen optie. Hij heeft ook nog geen aangifte gedaan. “Ik ga niet lopen jagen,” zegt Chrisjeboy. “Ik ga een nieuwe ep uitbrengen en tracks maken. Ik ben blij dat ik nog leef.”