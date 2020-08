Neergeschoten rapper Bigidagoe verkeert buiten levensgevaar

Politie doet onderzoek in de Vechtstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Beeld ANP

Bij de schietpartij raakte de rapper zwaargewond. Twee ambulances en een traumahelikopter waren uitgerukt om het slachtoffer medische bijstand te verlenen.

Een donker geklede man met capuchon, mogelijk met dreadlocks, schoot hem rond 15.45 uur neer. Vooralsnog heeft de politie niemand kunnen arresteren.

Zone 6

Bigidagoe wordt gezien als de rechterhand van Joël H., alias Joey AK, de frontman van rapformatie Zone 6. Rond rapformatie Zone 6, waarvan sleutelspelers aan de internationale drugshandel worden gelinkt, is het al maanden onrustig.

Joël H. zit vast voor het ontvoeren van een moeder en haar twee jonge kinderen, samen met enkele vrienden. Hij zou kokend water in haar nek hebben gegoten en met een vuurwapen op het hoofd hebben geslagen. Ze werd er van beschuldigd een groot geldbedrag te hebben gestolen van H.

Anderen uit de periferie van de groep zijn geliquideerd.

Tweede schietpartij

In de Vechtstraat vond een dag later, woensdagochtend rond 04.00 uur, opnieuw een schietincident plaats. Meerdere schoten werden gelost op de woning van een man die hierbij gewond raakte. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en is buiten levensgevaar.

De politie doet ter plaatse onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Of de twee schietpartijen aan elkaar gelinkt zijn, is niet bekend.