Neergeschoten man in De Pijp ook verdachte in zaak

De afgezette plek in De Pijp, waar de schietpartij zaterdag plaatsvond. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De politie bevestigt dat het schietincident in De Pijp zaterdag plaatsvond tijdens een vechtpartij tussen twee groepjes mannen. Het slachtoffer, een 20-jarige Amsterdammer, is zelf ook aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. De man zit niet vast, maar blijft wel verdachte. Hij werd in zijn been geschoten en naar het ziekenhuis gebracht, waaruit hij inmiddels ontslagen is.

Hulpdiensten kregen rond 6.15 uur een melding binnen, waarna onder andere een traumahelikopter werd opgeroepen. Een werknemer van een nabijgelegen hotel zag de schietpartij gebeuren. Het zou zijn eerste dag worden in de bediening van het restaurant van het Sir Albert, het sjieke hotel op de hoek van de twee straten. Net toen hij zijn scooter wilde parkeren, was hij getuige van de schietpartij.

‘Ik ben verlamd!’

“Ik zag vlakbij het water (van de Boerenwetering, red.) een groepje van vier jongens, twintigers denk ik. Ze waren aan het roken en hadden lachgasballonnen,” vertelt hij, op zijn verzoek anoniem. “Toen er vier andere jongens aankwamen, ongeveer van dezelfde leeftijd, ontstond er ruzie. Eerst was het bekvechten, toen werd er geslagen en ineens klonk er een schot.”

Op de neergeschoten jongen na vluchtten volgens de hotelwerknemer alle betrokkenen meteen weg. “Ook zijn maten gingen er vandoor. Die jongen was in zijn rechterdijbeen geraakt en kon niet meer opstaan. ‘Ik ben verlamd!’ riep hij en hij vroeg me of ik een ambulance wilde bellen.” Het was nog donker toen het schot werd gelost. De werknemer zag verder niemand op straat. De politie is nog altijd op zoek naar getuigen.