Neergeschoten Heineken-ontvoerder langer vast

De motoragent was afgekomen op een melding van een verdachte situatie in de Van der Duijnstraat. Een buurtbewoner belde de politie omdat twee mannen, waarvan een dus Frans Meijer, daar zich opvallend gedroegen. Zo had een van hen een plaksnor op.



Toen de agent arriveerde zette Meijer en de tweede man, vermoedelijk zijn zoon, het op een lopen. Op de De Wittenkade zag de agent het vuurwapen, waarna hij Meijer neerschoot. De tweede man is ook aangehouden, het vuurwapen is in beslag genomen.



Meijer zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Maandag maakte de Amsterdamse rechtbank bekend dat zijn voorarrest met 90 dagen is verlengd.



Aanhouding

Vanaf de jaren zeventig vormde Meijer, in 1953 geboren in Amsterdam, een groep met Willem Holleeder, Cor van Hout, Jan Boellaard en Martin Erkamps. In 1983 ontvoerden ze biermagnaat Alfred Heineken en diens chauffeur.



Na zijn aanhouding voor de ontvoering ontsnapte Meijer uit detentie. In 1994 wist misdaad­verslaggever Peter R. de Vries hem op te sporen. Vier jaar later belandde hij achter de tralies; in 2005 kwam hij vervroegd vrij.