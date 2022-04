Neef Youssef: ‘Ik wilde ontsnappingsplan Taghi juist vertragen of blokkeren’

Rechtbanktekening van verdachte Youssef Taghi, de neef en ex-advocaat van Ridouan Taghi. Beeld ANP

Youssef Taghi en zijn advocaten Haroon Raza en Yassine Bouchikhi bleven dat maandag herhalen in de Amsterdamse rechtbank ter onderbouwing van hun verzoek zijn voorarrest op te heffen. Taghi (tenger, dunne bos grijzende krullen, baardje) had zich voor het eerst naar de rechtszaal laten aanvoeren. Hij beloofde de rechtbank ‘in een later stadium’ een uitgebreide verklaring te zullen afleggen.

Volgens raadsman Raza was er ‘nooit sprake van een blauwdruk voor een gewelddadige ontsnapping’ die Ridouan Taghi via boodschapper Youssef zou organiseren via familieleden en andere leden van zijn vermoede criminele organisatie buiten. “Misschien was er wel enig voornemen, een idee, een gedachtespinsel van Ridouan Taghi, maar onze cliënt heeft juist geprobeerd dat te voorkomen.”

Op de vraag van de rechtbank of sprake was van een gewelddadig ontsnappingsplan zei Youssef Taghi: “Ik kon het niet zo goed plaatsen. Het enige waarmee ik bezig was, was zoveel mogelijk de-escaleren. Wat je op dat moment denkt is: ik wil hier in concreto niets mee van doen hebben. Dan zoek je manieren om er vanaf te komen.”

Toen op het dak van de EBI tijdens zijn bezoeken in september en oktober 2021 uiteindelijk scherpschutters stonden, greep Youssef Taghi dat naar eigen zeggen aan ‘om het eventuele plan of voornemen (uit te breken red.) te rekken of op afstel aan te sturen’.

‘Onder druk gezet’

Youssef Taghi herhaalde dat hij zich onder druk gezet voelde en tegen zijn zin in ‘deelgenoot werd gemaakt van iets’. Ridouan Taghi probeerde hij ‘op een subtiele manier’ van zijn gedachten af te brengen.

Voor het concreet helpen voorbereiden van misdrijven zoals drugshandel en witwassen, is in het strafdossier volgens zijn advocaten evenmin bewijs.

Youssef Taghi en zijn advocaten hebben de afgelopen anderhalve week de beelden en geluidsopnames kunnen bestuderen die de politie heimelijk maakte van zijn bezoeken aan Ridouan Taghi in de EBI. Daartoe was de inleidende zitting van 14 april onderbroken tot maandag. Raadsman Raza: “Die beelden zijn juist een contra-indicatie voor de stelling dat onze cliënt actief aan de eventuele plannen van Ridouan Taghi meewerkte.”

Op de beelden is te zien hoe hij zijn iPad en een notitieboekje tegen de scheidingswand zet, zodat Ridouan Taghi de teksten daarop kan lezen. Ook is te zien hoe Ridouan Taghi en zijn neef fluisteren, aantekeningen maken en die na lezing weer zorgvuldig doorkrassen.

Dat is tegenwoordig geen uitzonderlijke manier van communiceren tussen sommige cliënten en hun advocaten, betoogde Raza. “Wij vertrouwen er zelfs in onze besprekingen met Youssef niet op dat we niet worden gefilmd of afgeluisterd. Wij zitten ook dingen op te schrijven om die te laten zien en vervolgens eventueel weer door te krassen, in plaats van het uit te spreken. Zo gaat het soms. Dat maak ik in mijn praktijk bijna wekelijks mee.”

‘Namen vier EBI-medewerkers níet doorgegeven’

Op de beelden van de drie verschillende verborgen camera’s is volgens Raza duidelijk te zien dat Youssef de plannen probeert te frustreren. Zo gaf hij de vier namen van medewerkers van de EBI niet door aan neef Jaouad F., zoals Ridouan Taghi had gevorderd.

“Youssef had die namen al op 29 september gekregen, en Jaouad F. is pas op 5 oktober gearresteerd (in Marokko, red.), dus hij had uitgebreid de tijd. Hij heeft die namen echter aantoonbaar níet doorgegeven en het mogelijke plan iets met die vier te ondernemen actief tegengehouden. U ziet op de beelden dat onze cliënt steeds een heel afwachtende, vertragende houding aanneemt.”

Youssef Taghi had Ridouan Taghi ‘al tientallen jaren’ niet gezien voor hij hem vanaf maart 2021 tot zijn arrestatie op 8 oktober zeer intensief bezocht en belde in de EBI.

Youssef Taghi zei concrete vragen van de officieren van justitie, bijvoorbeeld over personen naar wie hij informatie doorspeelde, niet te kúnnen beantwoorden – vanwege het gevaar van represailles. “U begrijpt dat het voor mij niet mogelijk is daar antwoord op te geven.”

Wegduiken voor vragen

Volgens de aanklagers lijkt Youssef Taghi wel degelijk de namen van de vier medewerkers van de EBI te hebben doorgegeven aan de vermoede criminele organisatie, zodat een corrupt contact binnen de Belastingdienst hun gegevens kon opzoeken. Volgens de officieren duikt de verdachte steeds weg voor de belangrijke vragen. “U probeert het allemaal een beetje af te zwakken en eromheen te draaien, maar vertellen hoe het zat, dat wil u niet.”

De aanklagers benadrukten dat Youssef Taghi niet zelf naar de politie is gestapt om de plannen van Ridouan Taghi te blokkeren, zoals hij zegt te hebben gewild. “U bent gearresteerd omdat we moesten ingrijpen vanwege het gevaar voor álle medewerkers van de EBI en álle betrokkenen bij het beveiligde vervoer van Ridouan Taghi. Dat we verder onderzoek niet konden afwachten, is juist ook de reden dat we niet méér bewijs hebben kunnen vergaren voor de drugshandel en het witwassen waaraan u volgens ons meewerkte. U zou flink moeten zijn en moeten vertellen wat u weet.”

De rechtbank volgt daarin justitie en heeft het voorarrest van Youssef Taghi maandagmiddag verlengd. De volgende zitting is in juli, ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld. De inhoudelijke behandeling staat vooralsnog voor december gepland.